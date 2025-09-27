俄外長：任何侵略俄國都將遭果斷回應

（法新社紐約聯合國總部27日電） 在美國總統川普支持擊落侵犯北大西洋公約組織（NATO）空域的俄羅斯飛機後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天警告，任何「侵略」都將得到「果斷的回應」。

拉夫羅夫今天在聯合國大會上表示：「俄羅斯正被指控幾乎打算攻擊北約和歐洲聯盟（EU）國家。」

他說：「俄羅斯過去不曾、現在也沒有任何此類意圖。然而，任何針對我國的侵略，都將得到果斷的回應。」

多個北約國家表示，最近幾週，俄羅斯戰機和無人機侵犯了在歐洲的空域，並指責莫斯科在試探北約。