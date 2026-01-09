俄夜間大規模空襲 烏克蘭外長：嚴重威脅歐陸安全

（法新社基輔9日電） 烏克蘭空軍今天表示，俄軍夜間發射36枚飛彈及242架無人機，對烏克蘭發動大規模攻擊。烏克蘭外長西比哈指出，這對歐陸安全構成嚴重威脅。

法新社報導，烏克蘭空軍指稱，俄軍發射36枚飛彈及242架各式無人機，烏克蘭防空系統擊落18枚飛彈及226架無人機。

烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體寫道：「如此攻擊發生在鄰近歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）邊境的地區，對歐洲大陸安全構成嚴重威脅，也是對跨大西洋共同體的考驗。」

西比哈還寫道：「我們要求對俄羅斯的魯莽行動做出強烈反制。」