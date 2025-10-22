專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
俄大規模攻擊烏克蘭能源設施 基輔遇襲2人死亡
（法新社基輔22日電） 基輔市府官員今天說，俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔，已造成至少兩人死亡。俄軍在一夜之間發動「大規模」攻擊，猛烈轟炸烏克蘭能源基礎設施。
基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在社群媒體Telegram表示：「首都罹難人數已增至兩人。」其他市府官員也通報基輔有大規模無人機攻擊。
烏克蘭能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）在臉書說，俄羅斯一夜之間針對烏克蘭能源基礎設施展開「大規模攻擊」。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在聲明中表示，無人機清晨攻擊首都，已有人受傷，且多棟住宅遭破壞。
烏克蘭官員也通報，至少另外3個地區遭受大規模無人機攻擊，包括扎波羅熱（Zaporizhzhia），當地官員表示已有數人受傷，數千戶停電。
這波攻擊發生之前，美國總統川普（Donald Trump）日前呼籲莫斯科與基輔依現有戰線停火。川普昨天說，原本預定在布達佩斯與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，但他已經擱置這項計畫，因為不想參加一場「浪費時間」的會談。
哈馬斯據報在埃及討論加沙停火下階段內容 涉解除武裝
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯再向以色列移交一具人質遺體，是第一階段加沙停火協議生效以來，哈馬斯移交的第14具遺體，但以色列指其中一名死者並非以色列人質。沙特傳媒報道，哈馬斯代表團正在埃及首都開羅，討論停火協議下一階段，議題包括解除哈馬斯武裝，哈馬斯強調，必須經巴勒斯坦各政治派別達成共識。美國總統特朗普警告哈馬斯，必須遵守停火協議，否則會剷除他們。在以色列訪問的美國中東問題特使威特科夫與以色列總理內塔尼亞胡會面時，警告內塔尼亞胡不要破壞加沙停火協議，強調美國希望盡一切努力實現協議第二階段，以色列可以自衛，但不能冒破壞停火的風險。加沙地帶周日一度戰火再起，以軍以哈馬斯違反停火協議為由，襲擊加沙南部拉法地區，據報造成幾十名巴人死亡。以色列之後又宣布恢復執行停火協議。(ST)infocast ・ 1 天前
喀土穆國際機場停擺逾2年 重啟前夕周邊傳遭襲擊
（法新社喀土穆21日電） 位於非洲國家蘇丹首都的喀土穆國際機場暫停營運2年多後，原定明天重新開放，讓國內線復飛，但目擊者表示，今晨機場周邊遭無人機攻擊，並傳出爆炸聲響。蘇丹軍方今年稍早重新掌握喀土穆的控制權，自那時起，喀土穆情勢相對穩定，但仍持續發生無人機攻擊情事，快速支援部隊則多次被控攻擊軍事及民用基礎設施。法新社 ・ 17 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 4 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 23 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 7 小時前
詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！
柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，早前遭美國政府指控經營大規模網絡詐騙王國，並遭查獲價值約150億美元的比特幣。據傳媒報道，陳志資產遍佈全球，在香港擁有價值43億港幣的物業，並斥巨資在台灣掃入多間豪宅，包括周杰倫居住的台北和平大苑。28Hse.com ・ 2 小時前
屯門龍門居｜自提點街頭傾倒貨物 疑與屋苑管理處「大鬥法」 居民「拼命10分鐘」先搵返件「拼多多」貨
港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少28Hse.com ・ 2 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭富城寵妻砸700萬！為方媛生三胎訂「天價月子中心」 停工陪產給頂級呵護
天王嫂方媛近日公開第三胎待產計畫，選擇入住香港頂級月子中心，預訂56天要價約179萬港幣（約新台幣740萬元）的「女王套餐」。從環境到服務都極盡講究，與前兩胎在家由月嫂照顧的方式不同，這次全面升級，引發外界關注。姊妹淘 ・ 2 小時前
從「台獨」到「親中」：鄭麗文當選國民黨主席的啟示
55歲的鄭麗文以黑馬姿態當選，這位學運出身、曾主張台灣獨立的前民進黨員，如今代表著國民黨的「戰鬥派」和世代交替，以及黨內「非中華民國派」勢力的崛起，外界也關注其「親中」立場將如何牽動兩岸關係和台灣政治。BBC News 中文 ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周二歐聯瘋狂夜 9場43球5紅牌
【Now Sports】周二歐聯夜激情四射，9場比賽共產生43個入球，同時還出現了5張紅牌，可謂戲劇性十足。頭場的巴塞隆拿，6:1大炒奧林比亞高斯，揭開了這一夜的瘋狂入球序幕，之後有衛冕之師巴黎聖日耳門（PSG）7:2血洗利華古遜，阿仙奴與國際米蘭分別贈予馬德里體育會和聖基萊斯4隻光蛋，以及燕豪芬6:2擊潰拿玻里，以上5場比賽，勝出球隊都贏4球或以上；還有紐卡素3:0大破賓菲加、多蒙特4:2力挫哥本哈根，因此曼城贏維拉利爾2:0，已相對「失色」，但真正悶戰，當屬卡拉特與帕福斯兩支歐聯新貴以0:0互交白卷。一場悶波不足以掩蓋這晚歐聯瘋狂夜，總共43個入球，場均入球達4.78，超過了1997年10月1日12場比賽產生44球（場均3.67球）的紀錄。至於上季歐聯聯賽階段的最後一輪，當時18場歐聯全在1月29日夜晚進行，結果帶來64個入球的紀錄，但場均入球則是3.55，同樣比不上本周二；唯一更精彩的一晚，是2014年10月21日，8場比賽共轟入40球，場均高達5球。另外，周二晚還出現了5張紅牌，當中PSG對利華一仗，兩隊在一段6分鐘的時間內各有1人被逐，而拿玻里慘負燕豪芬一役，前鋒路卡因不滿球now.com 體育 ・ 3 小時前
機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前