俄將領薩爾瓦羅夫死於莫斯科汽車爆炸
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯首都莫斯科南部今天發生一起汽車爆炸案，一名俄羅斯將領因座車底部的爆裂物爆炸而身亡。
負責調查重大犯罪的俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）發布聲明表示，已針對總參謀部訓練部門主管薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將之死，以「謀殺」罪名展開調查。
聲明中指出，這起汽車爆炸攻擊是否與「烏克蘭特種部隊」有關，是調查方向之一。
自俄羅斯2022年2月派兵全面入侵烏克蘭以來，無論是在俄國本土還是俄方控制的烏克蘭地區，基輔當局已被控策動多起針對俄羅斯軍事官員，以及挺克里姆林宮人士的襲擊。
今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡。
2024年12月，俄羅斯輻射、化學及生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將在莫斯科遭到安裝在電動滑板車上的炸彈引爆而身亡。烏克蘭安全局（SBU）宣稱犯案。
2023年4月，俄國軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡一間咖啡廳內，因小雕像爆炸而遇害。塔塔爾斯基的真名為佛明（Maxim Fomin）。
2022年8月，極端民族主義思想家杜金（Alexander Dugin）之女達利亞（Daria Dugina）在汽車炸彈攻擊事件中身亡。
