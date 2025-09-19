貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
俄戰機侵犯愛沙尼亞空域 北約與歐盟批魯莽挑釁
（法新社塔林19日電） 愛沙尼亞表示，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）今天在芬蘭灣（Gulf of Finland）上空侵犯愛沙尼亞空域，此舉引發歐盟與北約的譴責，稱這是危險的新挑釁行為。
愛沙尼亞與義大利官員表示，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）在波羅的海國家防空支援任務的義大利F-35戰機緊急升空，攔截這些俄羅斯戰鬥機並發出警告。
愛沙尼亞國防軍表示：「3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可進入瓦因德盧島（Vaindloo Island）附近的愛沙尼亞空域，並在那裡停留約12分鐘。」
「這些戰鬥機沒有飛行計畫，應答機也處於關閉狀態。在侵犯空域時，這些戰鬥機也未與愛沙尼亞航空交通管制進行雙向無線電通訊。」
北約發言人哈特（Allison Hart）說：「這再次表明了俄羅斯行為魯莽，以及北約有能力做出回應。」
莫斯科當局尚未立即做出回應。
歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）指責莫斯科做出「極度危險的挑釁行為」，並警告這次出動「進一步加劇此區的緊張局勢」。
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「隨著威脅升級，我們的施壓力道也會加大。」為了因應俄烏戰爭，范德賴恩稍早提交針對俄羅斯的第19輪制裁方案，並尋求歐盟成員國批准。
這起疑似入侵事件發生在北約東部邊界緊張情勢升級之際，且波蘭上週才抱怨約有20架俄羅斯無人機飛越領土。莫斯科當局則否認波蘭是目標。
俄羅斯正在烏克蘭作戰，並經常試探西方的防空系統，但愛沙尼亞抱怨，近幾個月來這些飛行任務變得更加挑釁。
愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已4度侵犯愛沙尼亞空域，這本身就是不可接受的。但今天的入侵…公然程度為前所未見。」
其他人也在看
李家超：政府現時面對1,200億財赤 不能推出「派糖」措施
行政長官李家超昨日(17日)在《施政報告》後電視論壇上表示，香港目前處於經濟轉型期，經濟發展呈正面，但政府現時仍面對約1,200億元財赤，財政儲備約為5,400多億元，比起風光時期差一截，因此不能推出「派糖」措施。AASTOCKS ・ 1 天前
美國財長貝森特暗示對今年人民幣兌美元匯率滿意
【彭博】— 美國財政部長貝森特暗示對人民幣兌美元今年以來的走勢感到滿意，但他指出人民幣兌歐元的貶值對歐洲經濟構成挑戰。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普稱將與習近平討論TikTok 可能延長與中國的貿易休戰期
【彭博】— 美國總統特朗普表示，在與中國國家主席習近平周五通話時，除了推進TikTok美國業務的出售協議，他還可能進一步延長雙方之間的貿易休戰期。Bloomberg ・ 23 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 13 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 1 天前
寧德時代市值增1100億美元 投資者心中估值仍「便宜」
【彭博】— 「便宜」這個詞通常不會用來形容一只股價幾個月將近翻倍的股票，但這正是一些投資者對寧德時代的描述。Bloomberg ・ 15 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
MR PORTER香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至3折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
MR PORTER是來自英國的網購平台，與Net-A-Porter、YOOX及The Outnet屬同一集團，而MR PORTER最大分別是只售男裝產品。講到MR PORTER吸引之處，除了有超過600個時尚品牌選購之外，不少定價都跟歐洲當地價格上架，所以價錢會比香港市面平。Mr Porter近期減價區限時低至3折，Yahoo購物專員推介入手Mr Porter自家品牌MR P.恤衫低至3折、男女都啱用的Acne Studios銀包低至5折、New Balance M1000波鞋半價，MR PORTER官網產品價錢有可能隨匯率有變動，付款前要多加留意！以下文章將會為大家解構MR PORTER網購教學、免運費及退貨詳情，定期更會更新最新優惠碼及限時優惠！不妨Bookmark文章，留意最新折扣優惠消息。Yahoo Style HK ・ 19 小時前