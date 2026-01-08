俄批基輔與歐盟友戰爭軸心 稱駐烏外國部隊將成目標

（法新社莫斯科8日電） 俄羅斯今天批評烏克蘭及其歐洲盟友是「戰爭軸心」（axis of war），並警告他們達成派駐維和部隊的協議，與俄方所能接受結束戰爭的條件相去甚遠。

這是基輔的歐洲盟友在巴黎峰會達成關鍵安全保障協議後，莫斯科首度對此作出回應。俄羅斯砲轟這項協議具「軍國主義」色彩，隨著俄烏戰爭即將屆滿4週年，俄方此舉似乎對外界期待戰爭迅速落幕的希望澆了一盆冷水。

歐洲領袖與美國特使本週稍早宣布針對基輔的安全保障，包括以美國為首的監督機制，以及一支歐洲多國部隊，一旦達成停火協議將派駐烏克蘭。

廣告 廣告

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發表聲明指出：「所有這類的部隊與設施都將被俄羅斯武裝部隊視為合法軍事目標。」

沙卡洛娃表示，所謂的志願者聯盟（Coalition of the Willing）和基輔政權構成了一個真正的「戰爭軸心」，發表了新軍國主義宣言。她也痛批烏克蘭盟友草擬的計畫「危險且具破壞性」。