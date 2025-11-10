俄持續猛炸能源基建 烏克蘭忙於搶修

（法新社基輔9日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯隊烏克蘭能源基礎設施再次發動嚴重攻擊，各地工程人員9日緊急搶修俄軍攻擊造成的損壞。

莫斯科近來頻頻升高對烏克蘭基礎設施攻擊，8日凌晨出動數百架無人機，針對烏克蘭全國多處能源設施發動攻勢。

澤倫斯基在晚間談話中說：「大多數地區的修復團隊幾乎都在全天候工作。修復工作持續進行，情況雖然艱困，仍有數千人投入穩定系統與搶修損壞。」

目前情勢最為嚴峻的是東北部的哈爾科夫（Kharkiv）和蘇米（Sumy），以及中部的波塔瓦（Poltava）。

廣告 廣告

重建部長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，哈爾科夫地區約有10萬戶斷水斷電、供暖暫停。

波塔瓦地區雖然是受創最重的地區之一，9日已大致恢復供電，但地方當局指出，部分主城區因設備損壞仍未完全恢復供電。

國營電網營運商Ukrenergo為維持系統平衡，持續實施計畫性分區限電措施，預計10日在大多數烏克蘭地區仍將維持限電。