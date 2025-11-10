HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
俄持續猛炸能源基建 烏克蘭忙於搶修
（法新社基輔9日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯隊烏克蘭能源基礎設施再次發動嚴重攻擊，各地工程人員9日緊急搶修俄軍攻擊造成的損壞。
莫斯科近來頻頻升高對烏克蘭基礎設施攻擊，8日凌晨出動數百架無人機，針對烏克蘭全國多處能源設施發動攻勢。
澤倫斯基在晚間談話中說：「大多數地區的修復團隊幾乎都在全天候工作。修復工作持續進行，情況雖然艱困，仍有數千人投入穩定系統與搶修損壞。」
目前情勢最為嚴峻的是東北部的哈爾科夫（Kharkiv）和蘇米（Sumy），以及中部的波塔瓦（Poltava）。
重建部長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，哈爾科夫地區約有10萬戶斷水斷電、供暖暫停。
波塔瓦地區雖然是受創最重的地區之一，9日已大致恢復供電，但地方當局指出，部分主城區因設備損壞仍未完全恢復供電。
國營電網營運商Ukrenergo為維持系統平衡，持續實施計畫性分區限電措施，預計10日在大多數烏克蘭地區仍將維持限電。
其他人也在看
十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌18% 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後整體樓市氣氛向好，一手新盤搶佔市場焦點，二手業主叫價相對硬淨，屋苑交投持續於窄幅上落。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的11宗，按周減少約18%，為近四周最少。 廖偉強指出，多個新盤接連登場，買家選擇多元化am730 ・ 9 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
消委會咖啡｜超齊全5星咖啡豆/咖啡膠囊/即溶咖啡粉合集！呢款全5星+無致癌除害劑
消委會543期抽查市面上49款咖啡，發現有些咖啡含有微量重金屬、有機會致癌的除害劑等，而咖啡豆、咖啡膠囊、即溶咖啡粉等咖啡產品，都是都市人的必需品之一，想知道如何揀選咖啡產品，立即看看Yahoo Food為你整合的4星半以上高評分安全咖啡之選吧！Yahoo Food ・ 3 小時前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 3 小時前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
尖沙咀超抵大閘蟹、片皮鴨放題人均$305！iSQUARE港滙軒突發第二位$111 食足120分鐘／任食蟹粉小籠包／拌麵｜雙11優惠2025
佔盡地理位置優勢的尖沙咀iSQUARE港滙軒，11月10日晚上6點於KKday推出超抵大閘蟹及片皮鴨放題限時第二位$111優惠，折後人均只需$304.5即可食足120分鐘之餘，更可以無限任食蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包等多款特色美食，cp值極高！iSQUARE港滙軒附近有多個大型購物廣場，最適合大家shopping購物完再去大吃特吃，絕對是集美食、購物及便利於一身的完美選擇，各位快趁優惠價去KKday訂購啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
鳳凰｜一號戒備信號周二中午前維持 評估需否改發更高信號或改發強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
啟德新盤混戰！天璽・天2期周四開售62伙 啟德海灣1期加推102伙 均呎$18,052
新盤市場焦點續聚九龍東啟德。由新鴻基地產（00016）發展的「天璽・天」第2期昨日公布銷售安排，將於本周四（13日）進行首輪價單銷售，涉及62個單位。與此同時，嘉華國際（00173）牽頭的啟德跑道區項目「啟德海灣」第1期亦於剛過去周六（8日）加推102個單位，折實平均呎價約18,052元，較今年7月公布的一批新單位折實均價低約42.9%。【即睇天璽・天第2期價單】【即睇啟德海灣第1期價單】「天璽・天」第2期首輪價單銷售共推出62伙，包括56個一房單位及6個兩房單位，實用面積297至482平方呎。以360日付款計劃計算，買家可享最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%，折實售價介乎約656.3萬至1507.5萬元，折實呎價21,713至33,500元。發展商指出，項目將於周三（12日）下午截止接收購樓意向登記，翌日（周四）上午正式開售，每名買家可購買1至3伙。資料顯示，「天璽・天」位於啟德協調道10號，全盤共提供1490個單位，分兩期發展，第2期佔584伙，實用面積介乎296至4306平方呎。項目自10月起陸續以招標形式推出大單位，至今已售出29伙，累計套現逾15億元。28Hse.com ・ 6 小時前
【惠康】至筍美食優惠 韓國富有柿$13.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國富有柿、菲律賓袋裝香蕉、香印青提 、袋裝南非/澳洲臍橙8個裝、牛腩仔、 Real Farmers各款輕鹽香腸/煙燻腸、秘魯南美海參、武藏野急凍中細烏冬、每日鮮語100%鮮牛奶同埋斧頭牌檸檬/茉莉花茶/西柚洗潔精補充裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 1 天前
上商聘滙豐前主管任企銀總監 設新職位 注「生力軍」助跨境拓展
上海商業銀行在港成立75年，高層也注入「新血」推動創新與跨境拓展。消息透露，該行上周發出內部公告稱，已委任曾在滙豐任職逾30年、「紅褲仔」出身由低做起的滙豐中國大灣區工商金融董事總經理黃兆偉（Dick Wong），出掌上商企業銀行業務總監的新職，本周二（11日）履新，並向上商副行政總裁兼集團企業銀行業務總監鍾孟廷滙報。信報財經新聞 ・ 11 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 8 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 5 小時前