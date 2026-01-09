俄極音速飛彈襲烏西利維夫？當局稱待軍方判定

（法新社基輔9日電） 烏克蘭軍方今天對全國發布飛彈警報，空軍部門表示，一枚極音速飛彈襲擊了西部大城利維夫的基礎設施。利維夫市長指出，軍方正判定來襲的飛彈是否為可搭載核彈頭的「榛樹」飛彈。

在西部城市利維夫（Lviv），烏克蘭空軍表示，一枚以極音速飛行的彈道飛彈在午夜前不久，擊中了當地的「基礎設施」。

空軍指出，這枚飛彈的時速約為1萬3000公里。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，在這場鄰近波蘭邊境的襲擊中，是否使用了可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，將由烏克蘭軍方來判定。

地區軍事管理部門事後表示，輻射水平在正常範圍內。

俄羅斯曾在2024年底使用一枚搭載傳統彈頭的「榛樹」飛彈，攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市（Dnipro）。