俄烏各向對方移交146名被俘軍人 行動於人道主義斡旋下進行

俄烏交換被俘軍人。 新華社報道，俄羅斯與烏克蘭雙方，星期日各向對方移交146名被俘軍人。 俄羅斯國防部在社交媒體上通報，146名俄軍被俘人員，從烏克蘭控制區返回；作為交換，俄方向烏方移交146名被俘的烏軍人員。 今次行動是在阿聯酋的人道主義斡旋下進行。