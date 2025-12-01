俄烏和平川普樂觀 澤倫斯基訪法爭取支持

（法新社巴黎1日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天在巴黎會晤法國總統馬克宏，爭取歐洲更多支持。與此同時，美國總統川普對促成俄烏止戰的協議表達樂觀態度。

美國與烏克蘭談判代表11月30日在佛羅里達州進行數小時會談，雙方均表示這是「富有成效」的討論，目標是推動華府希望能成為俄烏和平基礎的川普方案。

當前這波外交行動時值俄烏開戰將近4年，基輔現於戰場處劣勢壓力，同時因國內貪污醜聞而動盪不安；醜聞已迫使澤倫斯基撤換最親信及首席談判代表葉爾馬克。

廣告 廣告

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，澤倫斯基已多次造訪巴黎。

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）昨天接受《週日論壇報報》（La Tribune Dimanche）採訪時表示，這次會晤目的是「推動談判進展」。

他並說：「只要普丁放棄以先征服烏克蘭為手段、恢復蘇聯帝國的幻想，和平其實觸手可及。」

川普政府提出一項28點的初步提案，試圖停止戰爭，但這份方案並未徵詢烏克蘭與歐洲意見，內容也被認為過於偏向莫斯科。

根據原始的川普方案，基輔將自手中僅剩的頓內茨克地區撤離，美國則事實承認克里米亞與頓巴斯為俄羅斯領土。

在大約一週前於日內瓦會談後，美國針對原始方案進行修正，以回應基輔與歐洲方面的批評，但目前相關內容仍不明朗。