俄烏和平談判 美國副總統：莫斯科已作出重大讓步

（法新社華盛頓24日電） 美國副總統范斯表示，俄羅斯已就談判解決與烏克蘭的戰爭作出「重大讓步」。儘管目前尚無明顯跡象顯示衝突即將結束，他對取得進展充滿信心。

針對俄烏戰爭，川普本月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加州進行高峰會。法新社報導，范斯（J.D. Vance）在今天播出的預錄訪談中堅稱，川普對莫斯科和基輔都投入「非常積極、非常有力外交行動」，試圖找到妥協解決方案以中止殺戮。 川普提倡烏、俄總統進行雙邊會談，但兩國相互指責對方不願讓會談成行。 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控西方國家企圖「阻撓」和平談判之際，范斯則對華府夙敵採取更懷柔姿態，聲稱莫斯科並沒有在耍弄川普。 范斯告訴國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目：「我認為，這3年半的衝突以來，俄羅斯首度對川普總統作出了重大讓步。」 「他們其實已經願意在一些核心要求上展現出彈性。」 范斯表示，莫斯科已有所退讓，「承認戰後的烏克蘭將擁有領土完整」。不過他明顯沒有提及戰後的烏克蘭是否會保有俄羅斯入侵前的邊界。 他還強調，俄羅斯已經「承認他們不可能在基輔扶植一個傀儡政權」。 他並說：「再說一次，他們是否已經作出了所有讓步？當然沒有。但我們正在取得進展。」 范斯強調，華府將會繼續發揮積極作用，確保烏克蘭得到安全保障。他同時堅稱，「總統早已表明，不會有美軍直接駐紮在烏克蘭境內」。