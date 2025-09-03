防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
俄烏戰爭持續 川普：對蒲亭失望 將設法降低死傷
（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未能與烏克蘭簽訂和平協議表達「極其失望」之意，但未明確說明莫斯科是否會因此招致任何後果。
自8月在阿拉斯加州會見蒲亭以來，川普持續推動這位俄國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。然而，俄方反而卻加強攻擊烏克蘭的力道。
川普在廣播節目被問及是否有遭蒲亭背叛的感覺，告訴保守派評論家詹寧斯（Scott Jennings）說：「我對總統蒲亭極其失望，我可以這麼說。」他說：「我們有很好的交情，我非常失望。」
然而，川普並沒有說明俄羅斯是否會面臨任何後果，即便他不久前要求俄烏於兩星期內達成和平協議，而這個期限即將於本週稍晚到期。
他表示自己會「做些什麼來幫助民眾生存下去」，但沒有具體說明細節。
不久後在橢圓形辦公室時，問及他近期是否曾與蒲亭通過話，川普回答說：「我得知某些非常有意思的事，我想諸位未來幾天就會知曉了。」
他補充說，如果蒲亭和澤倫斯基未能會面、終結自2022年開打迄今的俄烏戰爭，將會引發「後果」。
