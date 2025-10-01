俄烏戰爭︱丹麥首相：歐洲處於二戰以來最困難和危險的局面 比冷戰時期更嚴峻︱Yahoo

丹麥首相弗雷澤里克森(Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）警告，歐洲正處於自二戰以來最嚴峻和危險的局勢，比冷戰時期更為嚴重。她在哥本哈根出席歐盟非正式峰會時表示，歐洲必須團結一致應對俄羅斯帶來的挑戰，並支持歐盟委員會提出以凍結的俄羅斯資產作為擔保，為烏克蘭提供賠償貸款。

綜合外媒報道，弗雷澤里克森稱「歐洲今日正處於自二戰以來最困難和危險的局勢，比冷戰時期更為嚴峻。」她又指出，對於近日無人機入侵事件，原則上支持擊落，但強調必須在「正確的方式下」處理。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在峰會前亦表示，俄羅斯正試圖在歐洲製造分裂和焦慮，「我們不會讓這樣的事情發生」。她強調，近期多起無人機事件形成了明顯的「模式」，並直指來自俄羅斯。

匈牙利反對烏克蘭加入歐盟

另外，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）重申反對烏克蘭加入歐盟。他稱，「匈牙利人不希望與烏克蘭人處於同一個一體化組織中」，並建議與烏克蘭建立戰略協議而非會員關係。他強調，加入歐盟將意味戰爭進入歐盟內部，並將資金轉移給烏克蘭，形容這「兩者都不好」。

另外，會議亦聚焦於無人機威脅問題。德國內政部長 Alexander Dobrindt 指，近期無人機在德國北部的軍事相關設施上空出現，顯示必須建立更強大的監測及防禦能力，認為這屬於挑釁行為。