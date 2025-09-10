俄烏戰爭︱俄羅斯 19 架無人機進入波蘭領空 波蘭：二戰以來最接近公開衝突的局面︱Yahoo

事件導致部分地區房屋受損(Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

【Yahoo新聞報道】俄羅斯夜間對烏克蘭的大規模空襲中，共有 19 架無人機越境進入波蘭領空，其中約 3 至 4 架被波蘭及北約戰機擊落。俄羅斯國防部表示，無意攻擊波蘭境內任何目標，強調無計劃針對波蘭設施。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則指出，俄羅斯無人機入侵波蘭領空一事，令波蘭處於自二戰以來最接近公開衝突的局面。

當局已在多地發現 7 架無人機殘骸及一件未確認物體(AP Photo/Rafal Niedzielski)

綜合外媒報道，波蘭內政部指，當局已在多地發現 7 架無人機殘骸及一件未確認物體。事件導致波蘭多個地方需要軍警和消防部隊到場處理，部分地區房屋亦受損。

英國國防大臣希利（John Healey）形容事件「危險且史無前例」，並表示已要求英軍研究加強波蘭防空的方案。他強調，英國將與盟友共同應對，並指出克里姆林宮否認責任的做法「毫不令人意外」。德國代表普洛特納（Jens Plötner）則批評俄羅斯行為是「針對性挑釁」，但重申北約不會被迫倉促行動。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）稱，無論是否蓄意，俄羅斯侵犯波蘭領空的行為都是「魯莽」，並確認多個北約成員國，包括波蘭、德國、意大利及荷蘭，均有參與擊落無人機。美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）亦表示，華盛頓會堅定捍衛「北約的每一寸領土」。

俄羅斯國防部則重申，襲擊目標僅限於烏克蘭西部軍工設施，並聲稱無人機最大射程不超過 700 公里，無意波及波蘭，但同時表示願意與華沙就事件磋商。