俄烏戰爭︱冬奧 13 名俄羅斯選手獲准參賽 調查揭部分人與軍方關係密切 審核官員與受制裁選手擁抱︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多名獲准以「中立運動員」身份出戰「米蘭—科爾蒂納冬季奧運」的俄羅斯運動員，被指與支持俄烏戰爭的活動有關。相關證據由調查機構及記者整理，顯示部分運動員的背景或行為，可能與國際奧委會（IOC）訂立的中立資格原則存在爭議。
根據《BBC》報道，國際奧委會已批准 13 名來自俄羅斯的運動員，以「個人中立運動員」（AIN）身份參與今屆冬奧。資格審核由一個 3 人小組負責，審查重點包括運動員是否曾透過社交媒體或參與活動，公開支持對烏克蘭的戰爭。若被認定有相關行為，將不符合參賽資格。
不過，烏克蘭調查機構 Molfar 情報研究所及調查記者 Artem Khudolieiev 向傳媒提供的資料，對部分已獲批准的個案提出質疑。相關資料指，有運動員曾與被制裁人士合作，或在社交平台對親戰內容作出互動。
接受被烏克蘭制裁的人士指導
被點名的運動員包括花樣滑冰選手 Petr Gumennik ，近期曾與已被烏克蘭制裁的 Ilya Averbukh 合作並接受指導，並曾出任「克里米亞體育大使」，在多個被佔領地區參與活動，亦曾為俄軍士兵家屬演出。
越野滑雪選手 Savelii Korostelev 則被指曾在 Instagram 對同項目選手、公開支持普京及軍方的 Veronika Stepanova 帖文按讚。此外，他在 2023 年由所屬球會 CSKA 發表的文章中，被形容為「軍人」及「軍隊滑雪運動員」。CSKA 與俄羅斯武裝部隊有關聯。另有報道指，Korostelev 可能只是履行強制兵役，而非自願參軍。
速度滑冰選手 Kseniia Korzhova 被指曾對體操運動員 Nikita Nagorny 的親戰帖文按讚。納戈爾內因在俄軍體系中擔任要職，已遭英國及歐盟制裁。越野滑雪選手 Dariya Nepryaeva 則被指在 2022 年，於俄軍全面入侵烏克蘭後數月，曾到克里米亞參與國家隊訓練營。
審查成員曾與俄軍事組織負責人撞抱
國際奧委會表示，不會就個別個案作出評論，但強調審核小組是依照執委會的決定及既定原則，逐一審查所有運動員。烏克蘭代表團開幕禮持旗手、鋼架雪車選手 Vladyslav Heraskevych 認為，現行制度有需要重新檢視，指在被佔領地區訓練或於社交平台支持戰爭，難以被視為真正中立。
負責最終裁決的「個人中立運動員資格審查小組」，其中一名成員為世界體操總會主席 Morinari Watanabe 以國際體育總會代表身份加入該小組。資料顯示，他於 3 月訪問莫斯科期間，被拍到與 Nikita Nagorny 擁抱。
Nikita Nagorny 曾於 2020 年至 2024 年出任俄羅斯青少年軍事組織「尤納爾米亞」負責人，並被英國、歐盟及美國制裁，制裁文件指他涉及強迫轉移及再教育烏克蘭兒童。
世界體操總會回應指，不會評論國際奧委會小組或相關決定，並表示 Morinari Watanabe 訪俄前數日曾到訪烏克蘭，行程旨在向戰爭影響下的運動員表達支持。
