俄烏戰爭︱波蘭民眾踴躍參與軍訓 軍方再出動戰機應對俄方無人機 羅馬尼亞領空亦遭侵擾︱Yahoo

波蘭士兵近日在慶祝活動中參與閱兵。 (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】波蘭因憂慮俄羅斯的軍事威脅，近月有愈來愈多民眾參與自願軍事訓練。官方數據顯示，今年頭 7 個月已有超過 20,000 人報名，全年預計約 40,000 人完成訓練。波蘭政府同時大幅提升軍費，國防開支已佔國內生產總值的 4.7%，是北約 32 個成員國之首，並推動「東部盾牌」工程，在與白俄羅斯及俄羅斯加里寧格勒接壤的邊境設置防禦設施，以加強安全保障。

綜合外媒報道，波蘭中央軍事招募中心主任 Grzegorz Wawrzynkiewicz 表示，參加軍事訓練並不等於必須服役。完成訓練者可選擇加入專業軍隊、領土防衛軍（WOT），或成為後備軍。領土防衛軍成員一般在本地區服役，於危機或災害時支援。

廣告 廣告

波蘭目前擁有約 216,000 名軍人，僅次於美國和土耳其，在北約排名第三。不過，俄羅斯去年已下令把現役軍人增至 150 萬人，仍遠超波蘭。雖然面對人口老化及減少問題，波蘭計劃在未來 10 年進一步擴充軍力三分之一。波蘭副防長 Cezary Tomczyk 表示，即使戰場科技進步，「戰爭最基本的仍然是燃料、彈藥和人手」。

波蘭早前在境內擊落俄方無人機。(AP Photo/Rafal Niedzielski)

波蘭再度出動戰機

在俄烏戰爭持續下，波蘭領空日前首次遭俄羅斯無人機入侵，軍方擊落無人機並獲盟軍支援，這是北約成員首次在俄烏戰事中開火。波蘭軍方周六再度出動戰機，於鄰近烏克蘭邊境展開防禦行動，並宣布關閉東部盧布林市的機場。軍方強調，相關行動屬「預防性質」，目的是確保領空安全及保障民眾。

同日，羅馬尼亞國防部亦通報，一架俄羅斯無人機在襲擊烏克蘭基建時，短暫進入羅馬尼亞領空。該國隨即出動 2 架 F-16 戰機及後來由德國執行空防任務的 2 架歐洲戰機。

烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，數據顯示無人機一度進入羅馬尼亞境內約 10 公里，在北約領空停留約 50 分鐘，批評俄羅斯正「明顯擴大戰爭」。他呼籲國際社會加強對俄羅斯制裁和貿易關稅，並強調需要集體防衛。

羅馬尼亞早前已多次發現俄羅斯無人機殘骸落入境內，國會今年通過法例，允許軍方在和平時期根據威脅程度擊落非法入侵的無人機，但執行細則仍未全部落實。瑞典外長 Maria Malmer Stenergard 則譴責事件是「另一宗不可接受的北約領空侵犯」，並強調會全力支持羅馬尼亞。