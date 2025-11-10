鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
俄烏戰爭︱澤連斯基稱不怕特朗普 稱雙方是「朋友」 讚英王查理斯背後助修補烏美關係︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基近日接受《衛報》時表示，與其他西方領袖不同，他並不「害怕」美國總統特朗普，並否認早前在華盛頓與特朗普會晤時曾出現緊張場面。他強調雙方關係「正常」、「務實」及「具建設性」，又讚揚英王查理斯三世協助他與特朗普建立關係，並對烏克蘭「非常支持」。
採訪期間總統府兩度電力中斷
據報道，澤連斯基在基輔接受訪問時，剛好遇上俄羅斯再次大規模轟炸烏克蘭能源設施，導致多地停電。訪談期間，總統府內電力兩度中斷，靠後備發電機恢復照明。澤連斯基苦笑稱，「這就是我們的生活狀況」，並指俄軍正以能源系統為目標發動「恐怖襲擊」，令民眾失去電力與用水。
他否認有傳特朗普曾在白宮會晤時將戰場地圖扔到一旁，強調「他沒有扔任何東西」，又指雙方的對話圍繞武器供應及對俄經濟制裁展開。澤連斯基表示，烏方在會上陳述多項計劃，希望削弱俄羅斯轟炸能力，迫使普京坐上談判桌。
美烏白宮會面不歡而散 英王向特朗普傳達重要訊息
他坦言「全世界都害怕特朗普」，但自己並不如此，「我們與美國不是敵人，而是朋友，為甚麼要害怕？」澤連斯基指出，美國是烏克蘭的長期戰略夥伴，兩國有共同價值觀，與奉行帝國主義的俄羅斯形成鮮明對比。
今年2月，特朗普在白宮與澤連斯基會面，不歡而散。澤連斯基透露，其後英王查理斯三世在特朗普 9 月訪英期間與他單獨會面，「我不知道所有細節，但據我所知，陛下向特朗普傳達了一些重要訊息」。他形容英王對烏克蘭「十分支持」，而特朗普也對英王「非常尊重」。
期望採購 27 套愛國者防空系統
談及前線情況時，澤連斯基表示，俄軍在頓涅茨克地區戰事最為激烈，投入約 17 萬名士兵，但「沒有取得成功」，單在 10 月已有約 2.5 萬名俄軍死傷，創下新高。他指出，俄羅斯正對歐洲發動「混合戰」，企圖測試北約的底線，並警告普京或同時在其他歐洲國家開闢第二戰線。
面對冬季臨近，澤連斯基呼籲歐盟及英國提供更多支援，稱「只有當戰爭結束時，支援才算足夠」。他又提到正與多國合作加強防空系統，期望從美國採購 27 套愛國者防空系統，並呼籲歐洲國家暫時借出現有設備。
澤連斯基最後表示，他希望生活在一個「被尊重、不被威嚇、不被殺害的世界」。他說：「我只是熱愛烏克蘭，也熱愛我們的人民。雖然戰爭艱難，但我想留在這裡。」
