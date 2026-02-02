八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
俄烏戰爭︱烏克蘭築漁網陣攔截俄無人機 跨國組織捐逾 8000 噸網具︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】烏克蘭士兵正利用來自歐洲各地的漁網及農業用網，在道路及重要設施上方築起防禦屏障，藉此應對俄羅斯的無人機攻擊。這些原本用於保護荷蘭鬱金香或在深海捕魚的網具，現在成為保護軍民性命的重要物資。相關網具覆蓋範圍達數百公里，旨在減低針打擊物資路線及後方基地的風險。
綜合《CNN》報道，俄羅斯平均每周向烏克蘭社區發射約 2,500 架無人機。在南部城市赫爾松（Kherson），去年單是這類襲擊已導致 120 人喪生。聯合國烏克蘭監測團數據顯示， 2025 年有 2,514 名平民在相關事件中死亡，另有 12,142 人受傷，當中不少人身處遠離前線的地區。
保護網長覆蓋數十公里路段
為了減低傷亡，烏克蘭在赫爾松與外界連接的道路上，利用電線桿架起大量網具。赫爾松軍事行政管理局副局長 Oleksandr Tolokonnikov 表示，當局正加強道路防禦，目前已有數十公里的路段獲得保護。透過結合多項措施，軍方現在能夠摧毀 80 % 至 95 % 由俄方發射的無人機。
這些網具由歐洲多個志願組織收集並運往烏克蘭。其中規模最大的組織之一 Life Guardians 負責人 Klaas Pot 稱，組織已向烏克蘭提供超過 8,000 噸網具，最初收集網具是為了供士兵作偽裝用途，後來發現網具具備防禦無人機的潛力。
不同材質的網具有不同功用。原本用於覆蓋鬱金香球莖的經編聚乙烯網具，質地輕巧且耐用，能有效阻擋小型第一人稱視角（FPV）無人機及四旋翼無人機。Klaas Pot 解釋，漁網強度較高，通常用於保護坦克、大炮及電力基礎設施，現在亦用於防禦針對電力設施的每日襲擊。
歐洲各地的漁民及農民亦紛紛響應。瑞典組織 Operation Change 收集因歐盟配額而閒置的漁網，至今已運送約 400 噸。挪威志願援助組織則提供原本用於回收的鮭魚捕魚網；英國組織 Pickups For Peace 亦從蘇格蘭港口收集漁網並運往烏克蘭。
阻擋時速高達 150 公里的無人機
烏克蘭總統澤連斯基）於去年 11 月訪問法國期間，向收集深海漁網的組織 Kernic Solidarités 表示感謝。該組織已提供長達 280 公里的重型網具。澤連斯基向這群漁民表示「你們是擁有大愛的人，你們可能無法想像這份幫助拯救了多少生命。」
烏克蘭軍方對厚質漁網的需求日益增加。第 1020 防空導彈及炮兵團成員 Yuriy Andrusenko 表示，曾有士兵利用漁網成功攔截柳葉刀（Lancet）無人機。這款無人機攜帶 2 至 3 公斤炸藥，攻擊時時速高達 150 公里，漁網能擋住並直接令這類無人機停止推進。
