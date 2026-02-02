焦點

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問

俄烏戰爭︱烏克蘭築漁網陣攔截俄無人機 跨國組織捐逾 8000 噸網具︱Yahoo

烏克蘭哈爾科夫的工人於一條道路上安裝防無人機網。(Photo by Viktoriia Yakymenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images)
【Yahoo新聞報道】烏克蘭士兵正利用來自歐洲各地的漁網及農業用網，在道路及重要設施上方築起防禦屏障，藉此應對俄羅斯的無人機攻擊。這些原本用於保護荷蘭鬱金香或在深海捕魚的網具，現在成為保護軍民性命的重要物資。相關網具覆蓋範圍達數百公里，旨在減低針打擊物資路線及後方基地的風險。

綜合《CNN》報道，俄羅斯平均每周向烏克蘭社區發射約 2,500 架無人機。在南部城市赫爾松（Kherson），去年單是這類襲擊已導致 120 人喪生。聯合國烏克蘭監測團數據顯示， 2025 年有 2,514 名平民在相關事件中死亡，另有 12,142 人受傷，當中不少人身處遠離前線的地區。

KHARKIV, UKRAINE - JANUARY 28: Municipal workers install anti-drone nets over a road on January 28, 2026 in Kharkiv, Ukraine. The nets are being installed in frontline areas to protect critical and social infrastructure, equipment, and military personnel from Russian drone attacks. (Photo by Viktoriia Yakymenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images)
保護網長覆蓋數十公里路段

為了減低傷亡，烏克蘭在赫爾松與外界連接的道路上，利用電線桿架起大量網具。赫爾松軍事行政管理局副局長 Oleksandr Tolokonnikov 表示，當局正加強道路防禦，目前已有數十公里的路段獲得保護。透過結合多項措施，軍方現在能夠摧毀 80 % 至 95 % 由俄方發射的無人機。

這些網具由歐洲多個志願組織收集並運往烏克蘭。其中規模最大的組織之一 Life Guardians 負責人 Klaas Pot 稱，組織已向烏克蘭提供超過 8,000 噸網具，最初收集網具是為了供士兵作偽裝用途，後來發現網具具備防禦無人機的潛力。

不同材質的網具有不同功用。原本用於覆蓋鬱金香球莖的經編聚乙烯網具，質地輕巧且耐用，能有效阻擋小型第一人稱視角（FPV）無人機及四旋翼無人機。Klaas Pot 解釋，漁網強度較高，通常用於保護坦克、大炮及電力基礎設施，現在亦用於防禦針對電力設施的每日襲擊。

歐洲各地的漁民及農民亦紛紛響應。瑞典組織 Operation Change 收集因歐盟配額而閒置的漁網，至今已運送約 400 噸。挪威志願援助組織則提供原本用於回收的鮭魚捕魚網；英國組織 Pickups For Peace 亦從蘇格蘭港口收集漁網並運往烏克蘭。

KHARKIV, UKRAINE - JANUARY 28: Municipal workers install anti-drone nets over a road on January 28, 2026 in Kharkiv, Ukraine. The nets are being installed in frontline areas to protect critical and social infrastructure, equipment, and military personnel from Russian drone attacks. (Photo by Viktoriia Yakymenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images)
阻擋時速高達 150 公里的無人機

烏克蘭總統澤連斯基）於去年 11 月訪問法國期間，向收集深海漁網的組織 Kernic Solidarités 表示感謝。該組織已提供長達 280 公里的重型網具。澤連斯基向這群漁民表示「你們是擁有大愛的人，你們可能無法想像這份幫助拯救了多少生命。」

烏克蘭軍方對厚質漁網的需求日益增加。第 1020 防空導彈及炮兵團成員 Yuriy Andrusenko 表示，曾有士兵利用漁網成功攔截柳葉刀（Lancet）無人機。這款無人機攜帶 2 至 3 公斤炸藥，攻擊時時速高達 150 公里，漁網能擋住並直接令這類無人機停止推進。

KHARKIV, UKRAINE - JANUARY 28: Cars drive along a road covered with an anti-drone net on January 28, 2026 in Kharkiv, Ukraine. The nets are being installed in frontline areas to protect critical and social infrastructure, equipment, and military personnel from Russian drone attacks. (Photo by Viktoriia Yakymenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images)
