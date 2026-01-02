俄烏戰爭︱烏克蘭編造指揮官假死訊 騙取俄方 50 萬美元殺人賞金 烏軍情局：用作支援戰鬥︱Yahoo

卡普斯京 May 24, 2023. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

【Yahoo新聞報道】烏克蘭軍事情報部門（GUR）表示，曾佈局編造為烏克蘭效力的武裝組織高層人員死訊，以阻止莫斯科暗殺，並引出涉案人士；行動更成功從俄方騙取「擊殺」賞金 50 萬美元（約 390 萬元）。

據《衛報》報道，「俄羅斯志願軍團」是一支由俄羅斯人組成、但站在烏克蘭一方作戰的武裝組織，其領袖卡普斯京（Denis Kapustin）早前被其所屬部隊宣布在前線身亡。GUR 稱，俄羅斯的特工部門曾下達暗殺命令，並撥出 50 萬美元作為賞金；烏方透過「全面的特別行動」保住卡普斯京性命，同時鎖定涉案人員，包括俄方特工部門內策劃與執行暗殺的人員。

俄籍指揮官視像形式現身 獲祝賀「重返人世」

GUR 主管布達諾夫（Kyrylo Budanov）其後與卡普斯京以視像形式出席簡報會。布達諾夫在網上發布的影片中稱「祝賀你重返人世。我很高興，用於買兇的賞金最後用作支援我們的戰鬥。」

卡普斯京 REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

互相指責新年期間攻擊平民

另一方面，俄方多地官員表示，烏克蘭無人機在周三深夜至周四凌晨，攻擊俄羅斯多處能源與工業目標。當地官員表示，襲擊引發一間煉油廠、能源儲存設施以及一個工業設施起火。

俄羅斯與烏克蘭互相指責對方在新年期間攻擊平民。俄羅斯稱烏方攻擊南部佔領區一間酒店，烏克蘭則強調攻擊目標僅限於軍事與能源設施。赫爾松地區負責人稱，該市在 1 月 1 日遭到攻擊，導致 1 名男子死亡及一名 87 歲婦女受傷。