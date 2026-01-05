俄烏戰爭︱烏克蘭舉重女冠軍被俄羅斯判囚 19 年 涉破壞電力設施 為基輔執行暗殺行動︱Yahoo

列梅申科

【Yahoo新聞報道】 2021 年奪得烏克蘭舉重冠軍的運動員列梅申科（Yulia Lemeshchenko），因涉嫌為烏克蘭安全部門在俄羅斯境內策劃破壞與暗殺行動，於 2025 年 11 月被俄羅斯判處 19 年監禁。列梅申科在庭審中並未否認控罪，並坦言自己是為了反擊俄羅斯的軍事侵略，才決定參與戰鬥。

綜合外媒報道，事件可追溯至 2023 年秋季，列梅申科突然未再現身哈爾科夫一間體育館。她多年來幾乎每日訓練，是當地舉重界備受看好的運動員，曾於 2021 年奪得烏克蘭全國冠軍，突然消失一度令教練及隊友感到困惑。

廣告 廣告

直至數月後，她在莫斯科法院再次出現，俄方指控她替烏克蘭安全部門執行破壞行動，包括炸毀聖彼得堡附近的電力設施，並前往沃羅涅日，跟蹤一名俄羅斯空軍指揮官，企圖將對方暗殺。法院最終於 11 月判處她 19 年監禁。

列梅申科在審訊期間發表簡短陳詞，表示雖然清楚自己的說話或會令處境更不利，但個人榮譽與良知更為重要，並稱「我做了自己認為必須要做的事」。

庭上態度強硬 外界料指控未必失實

俄羅斯當局長期被指對被捕的烏克蘭戰俘及涉嫌協助烏克蘭的人士施以威脅、毆打及酷刑，因此案件中所取得的證供一直備受質疑。不過，列梅申科在庭上的態度強硬，外界認為案件部分指控未必完全失實。

現年 42 歲的列梅申科向法庭講述，俄軍入侵後，哈爾科夫郊區遭到嚴重破壞，多名朋友在戰爭中喪生。她表示，親眼目睹這些情況後，一直思考應如何回應，並指自己並非懦弱之人，因此選擇對抗俄羅斯的軍事行動。

資料顯示，列梅申科為俄羅斯公民，於沃羅涅日出生及成長，亦是在當地被捕。她於 2014 年與丈夫及子女遷居哈爾科夫，之後開始接觸舉重運動，並迅速嶄露頭角。哈爾科夫舉重聯會負責人切爾尼紹夫（Oleksandr Chernyshov）形容她訓練刻苦，成績顯著。

列梅申科

居住的區域被轟炸 令列梅申科極為憤怒

她於 2021 年奪得全國冠軍後，曾計劃代表烏克蘭出戰國際賽事，惟需先取得公民身分。俄羅斯於 2022 年全面入侵後，她仍留在哈爾科夫，甚至購入單位居住。切爾尼紹夫指出，她居住的薩爾季夫卡區域曾遭猛烈轟炸，造成大量死傷，事件令她情緒極為憤怒。

其後，她再次嘗試申請烏克蘭公民身分，但因行政程序未能成功。不久後，她便與身邊的人失去聯絡。數月後，她曾致電教練稱自己身在基輔，稍後會解釋一切，之後再無消息。

被指跟蹤俄羅斯空軍指揮官

俄羅斯聯邦安全局於判決後發聲明，指列梅申科於 2023 年秋季透過 Telegram 主動聯絡烏克蘭安全部門，隨後被帶往基輔接受武器、無人機及爆炸品訓練。聲明又稱，她於 2024 年 8 月被派往沃羅涅日，針對能源、交通設施及俄羅斯國防部人員策劃破壞及恐襲行動。

當局同時公開一段疑似她的認罪影片，以及聲稱在她住所搜出的爆炸液體、噴霧及備用電話。被指遭跟蹤的俄羅斯空軍指揮官，據報曾參與轟炸哈爾科夫的行動。

列梅申科：視烏克蘭為家

列梅申科在庭上表示，雖然自己並非烏克蘭的公民，但仍視烏克蘭為家，並直言「我愛這個國家，也愛哈爾科夫」。

她的前教練及朋友對事件看法不一。教練帕夫連科表示，起初認為事件或屬俄方設局，但隨着時間推移，已開始接受指控或有其真實性。切爾尼紹夫則直言，若指控屬實並不意外，並認為她的選擇對烏克蘭人而言是一個正面例子，形容她「意志如磐石般堅定」。