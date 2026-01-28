俄烏戰爭︱研究指雙方軍事傷亡將達 200 萬人 俄方佔 120 萬人 逾 70 萬基輔居民嚴寒下斷電︱Yahoo

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
【Yahoo新聞報道】一項由戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）於昨日（27 日）發表的研究指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方軍事人員的死亡、受傷或失蹤人數累計接近 200 萬，俄軍承受的損失尤為嚴重。研究估算，俄方自戰事爆發近 4 年以來，合共約 120 萬人傷亡，當中多達 32.5 萬人喪生；烏克蘭方面則介乎 50 萬至 60 萬人傷亡，死亡人數約 10 萬至 14 萬人。
根據《衛報》報道，烏克蘭總統澤連斯基早前於 2 月接受訪問時表示，自 2022 年以來，烏方已有接近 4.6 萬名軍人陣亡，另有數以萬計人員失蹤或被俘。分析人士普遍認為，有關數字偏低。俄羅斯方面則一直未有公開最新軍事傷亡資料，官方最後一次公布數字為 2022 年 9 月，之後再無更新。
有外媒及獨立媒體透過訃聞等公開數據，確認四年內至少有 16.3 萬名俄軍士兵死亡，但承認實際規模應更龐大。
載客列車遭俄軍無人機擊中
烏克蘭東北部哈爾科夫地區周二發生無人機襲擊，一列載客列車遭俄軍無人機擊中，造成 5 人死亡。澤連斯基在 Telegram 發文稱，事發列車載有超過 200 名乘客，被擊中的車廂內有 18 人，形容事件屬恐怖主義行為，並指出「每一次俄羅斯的襲擊都在破壞仍然持續的外交努力，亦衝擊協助結束戰爭的夥伴所作的工作」。
是次列車遇襲屬於一連串無人機及導彈攻擊的一部分，全國合共造成 10 人死亡、數十人受傷，傷者包括 2 名兒童及 1 名孕婦。
能源部長 Denys Shmyhal 表示，基輔仍有約 71 萬名居民在俄軍空襲後失去電力及供暖，在嚴寒冬季下情況或危及生命。
波蘭外長籲馬斯克切斷俄使用 Starlink
另一方面，波蘭外長兼副總理 Radosław Sikorski 呼籲科技企業家馬斯克切斷俄羅斯使用 Starlink 衛星互聯網服務的渠道。他的言論源於美國一個戰爭研究機構的分析，指俄軍利用 Starlink 衛星為無人機攻擊提供導航，深入打擊烏克蘭境內目標。
馬斯克曾於 2024 年否認 Starlink 終端曾出售予俄羅斯；烏克蘭情報部門則指出，俄軍是經第三國取得有關設備，並非透過官方合約。
