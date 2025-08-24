俄烏戰爭︱華爾街日報：美國國防部禁止烏克蘭用美國導彈 攻擊俄羅斯境內目標︱Yahoo

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
【Yahoo新聞報道】據《華爾街日報》報道，美國國防部自春季以來，阻止烏克蘭使用美國提供的長程導彈攻擊俄羅斯境內目標，此舉屬於特朗普政府推動普京展開和談的一部分。
據報道，美國國防部禁止烏克蘭動用美制「陸軍戰術導彈系統」（Atacms）攻擊俄羅斯。兩名美國官員透露，烏克蘭曾至少一次提出動用 Atacms 打擊俄方目標，但遭到否決。根據五角大樓政策副國務卿柯比（Elbridge Colby）制定的「審查機制」，凡涉及美國長程武器，或是依賴美國情報及零件的歐洲武器，都須經審核後才能使用。
該機制同樣適用於英國的「暴風之影」（Storm Shadow）巡航導彈，因為其依賴美國提供的目標數據。消息指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）擁有最終批准權。Atacms 射程接近 305 公里，拜登政府去年 11 月已授權烏克蘭在北韓軍隊參戰後，使用該系統攻擊俄羅斯境內目標。
特朗普曾言反對美國武器攻擊俄境內
特朗普在今年 1 月就職前曾向《時代》雜誌表示，容許烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內是「錯誤的決定」。他說：「我非常反對把導彈射到俄羅斯境內，為何要這樣做？這只會令戰爭升級並變得更糟，不應該允許。」
白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 表示，特朗普一再強調烏俄戰爭必須結束，目前美國對俄烏的軍事態勢沒有改變。
另有報道指，美國上月同意向烏克蘭提供新型武器，但條件是由歐洲國家出資購買。雖然特朗普表明美國「不尋求」提供能打擊莫斯科的遠程武器，但據悉美方已批准出售 3,350 枚「增程攻擊彈藥」（Erams）空射導彈，射程達 400 公里。
烏克蘭獨立紀念日 發動無人機攻勢襲俄羅斯
（法新社基輔24日電） 烏克蘭今天慶祝獨立紀念日之際，也對俄羅斯發動一波無人機攻勢，導致俄國西部一座核電廠起火。根據俄國西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），其中一架無人機在廠區上空被擊落，撞擊導致無人機爆炸，並引發核電廠設施起火。法新社 ・ 11 小時前
外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與蒲亭舉行會談
（法新社基輔24日電） 今天為烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基表示，在透過外交手段結束戰爭的嘗試停滯不前之際，與俄羅斯總統蒲亭見面將是「推動（和平）進程的最有效方式」。不過澤倫斯基今天表示「領導人會談是推動（和平）進程的最有效方式」，再次呼籲與蒲亭舉行峰會。法新社 ・ 6 小時前
俄烏和平談判 美國副總統：莫斯科已作出重大讓步
（法新社華盛頓24日電） 美國副總統范斯表示，俄羅斯已就談判解決與烏克蘭的戰爭作出「重大讓步」。范斯告訴國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目：「我認為，這3年半的衝突以來，俄羅斯首度對川普總統作出了重大讓步。」法新社 ・ 1 小時前
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
澤連斯基稱烏克蘭非受害者而是鬥士 形容未獲勝但沒有落敗
烏克蘭總統澤連斯基在獨立日發表演說時表示，即使烏克蘭的和平呼聲無人聽見，仍將繼續為自由而戰。 澤連斯基說烏克蘭需要公正的和平，代表國家未來只能由烏克蘭自己決定，強調烏克蘭不是受害者，而是一名鬥士，雖然未獲勝利，但肯定沒有落敗。他又說正盡力確保戰爭結束，對烏克蘭來說是和平的保證，令戰爭或戰爭威脅不會留給後代。他希望未來和平協議中的安全保障，盡可能接近北約第五條款的集體防禦原則，即是一旦一個成員國遭受攻擊，其餘成員國將視為對整個組織的攻擊，並採取必要行動提供協助。 獨立日慶祝活動在烏克蘭首都基輔舉行，出席儀式的包括加拿大總理卡尼及美國政府烏克蘭特使凱洛格。澤連斯基感謝凱洛格及美國總統特朗普對烏克蘭的支持。香港電台-國際 ・ 4 小時前
俄軍宣稱再奪烏克蘭東部2座村落
（法新社莫斯科23日電） 世界多個國家的領袖持續努力推動俄烏戰爭結束之際，俄羅斯軍方今天宣稱，俄軍在烏克蘭東部頓內茨克州再奪下2座村落，繼續加大烏軍面臨的壓力。俄羅斯部隊正於激烈交戰的烏克蘭東部地區持續緩慢推進，在代價高昂的戰鬥中，一步步逼近烏軍重要防線。法新社 ・ 1 天前
澤連斯基晤卡尼 稱加方資金將專項用於烏克蘭無人機生產
烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔與加拿大總理卡尼舉行會談。澤連斯基指出，雙方簽署了重要文件，並就部分議題達成明確共識。兩國簽署安全協議實施路線圖，以及無人機生產合作協議等。雙方亦就外交協作、「志願者聯盟」 框架下的合作、對俄制裁、能源領域合作、加拿大參與烏克蘭戰後重建及退伍軍人康復計劃，以及防務領域協作等議題，深入交換意見。 澤連斯基說加拿大新增的5億美元援助，至關重要，加方所提供的資金將專項用於烏克蘭無人機的生產，這是雙方今次會談達成共識的重點。 卡尼在新聞發布會上就說，不排除向烏克蘭派遣地面部隊的可能性。報道指不清楚卡尼的說法，是指以訓練身份抑或作為維和部隊的一部分向烏克蘭派遣地面部隊。香港電台-國際 ・ 5 小時前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
北韓試射兩種新型防空導彈 金正恩參觀試射
北韓導彈總局昨日試射新型防空導彈，旨在檢驗經改良的兩種新型防空導彈的戰鬥性能。朝中社報道，勞動黨總書記、國務委員長金正恩參觀了試射活動。 報道說，據試射評估，新型防空導彈武器系統對攻擊無人機、巡航導彈等各種空中目標，具備優越的快速反應作戰能力，導彈的運行及反應方式獨創，基礎技術新穎獨特。經改良的兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標。香港電台-國際 ・ 22 小時前
政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話
政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小am730 ・ 19 小時前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
中國企業投資承建孟加拉首條全封閉高速公路首段通車助紓緩塞車
由中國企業投資承建的孟加拉首條全封閉高速公路、達卡繞城高速公路，首通段18公里昨日正式通車營運，有助紓緩首都達卡交通擠塞問題，為激發區域經濟活力注入新動能。 孟加拉臨時政府道路運輸與橋樑、鐵路顧問福茲爾在通車儀式上，高度評價這個項目對達卡等人口密集城市的重要意義，認為孟加拉極需要這樣的道路。公路開發有限責任公司首席執行官肖志明說，項目引入中國技術及標準，為當地可持續發展及道路交通建設貢獻良策，培養出的技術及管理人才將為孟加拉交通基礎設施發展注入持續動力。 達卡繞城高速公路項目由蜀道集團四川路橋建設集團股份有限公司投資、建設、營運，全長約48公里，總投資超過4億美元。項目位於達卡專區東部，連接孟加拉北部、東北部工業區，並串聯多條國道，是連接達卡市至孟加拉第二大城市吉大港的交通要道。香港電台-國際 ・ 1 小時前
川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天威脅要在另一個民主黨重鎮、馬里蘭州第一大城巴爾的摩部署國民兵，此舉將是他擴大打擊犯罪和移民行動的一部分。媒體報導川普政府也計劃對美國第3大城芝加哥（Chicago）部署數以千計國民兵，引發當地民主黨人不滿。法新社 ・ 2 小時前
俄外長稱普京願晤澤連斯基 前提是能預期達相應成果
俄羅斯外長拉夫羅夫表示，總統普京願意與烏克蘭總統澤連斯基會面，但有前提。 俄羅斯外交部公布拉夫羅夫接受傳媒採訪的實錄，透露之前俄美領導人在阿拉斯加會晤的細節，以及他對俄烏衝突解決進程的看法。拉夫羅夫指阿拉斯加會晤討論涉及安全的關鍵議題，美國總統特朗普提出一些俄方認可的條款，俄方在部分議題上同意展現靈活性，但隨後當特朗普與澤連斯基在華盛頓會晤時，澤連斯基不認同華盛頓提出的部分原則，這些原則涉及烏克蘭不加入北約及領土問題的協商。 拉夫羅夫說，普京多次表明願意與澤連斯基會面，前提是雙方會晤能預期達成相應成果，涉及法律文件簽署時，各方須明確簽署方的合法地位。他認為根據烏克蘭憲法，澤連斯基目前不具備有關合法性。 另外，全俄國家電視廣播公司一名電視節目主持，在社交媒體發布採訪拉夫羅夫的片段。拉夫羅夫表示西方國家尋找藉口阻止談判，而澤連斯基很固執。拉夫羅夫強調，西方國家與烏克蘭企圖破壞總體上由俄美兩國總統制定的烏克蘭問題談判進程，該進程已經取得很好成果，俄方希望這個企圖不能得逞。香港電台-國際 ・ 5 小時前
李在明訪白宮 川普可能著眼北韓議題突破新契機
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普重返白宮後，宣稱自己終結6、7場戰爭，但北韓尚未進入他第2任期關注範圍。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）表示，川普「渴望大新聞」，而他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聚焦烏克蘭戰爭的阿拉斯加峰會進展不如預期，或許會讓川普更想讓美韓領袖會晤圓滿成功。法新社 ・ 13 小時前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 13 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前
澤連斯基：戰後烏克蘭安全保障安排即將就緒
【彭博】— 烏克蘭總統澤連斯基表示，為戰後烏克蘭建立安全保障的「所有安排」將在「未來幾天內準備就緒」。Bloomberg ・ 1 天前
美媒：川普擬派數千國民兵進駐芝加哥
（法新社華盛頓24日電） 美國媒體披露，美國總統川普的政府近幾週來一直在規劃部署國民兵於芝加哥，藉此擴大打擊犯罪和移民。在芝加哥部署國民兵的計畫，也將輔助美國移民暨海關執法局（ICE）擴大打擊無證移民的行動。法新社 ・ 10 小時前
眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便 改善跨專科及醫院診治效率︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港眼科醫院推出影像無紙化項目，眼科報告影像由紙本轉為電子化，上載至中央電子病人紀錄系統，方便各部門人員查閱，能解決紙本影像病歷厚重、容易褪色、需時查閱等限制。醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮指，影像無紙化項目亦能促進跨專科、跨醫院傳遞資料效率，減省病人在轉介時需傳遞紙本資料的不便。Yahoo新聞 ・ 35 分鐘前