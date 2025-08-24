俄烏戰爭︱華爾街日報：美國國防部禁止烏克蘭用美國導彈 攻擊俄羅斯境內目標︱Yahoo

「陸軍戰術導彈系統」（Atacms） (資料相片，Photo by South Korean Defense Ministry via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】據《華爾街日報》報道，美國國防部自春季以來，阻止烏克蘭使用美國提供的長程導彈攻擊俄羅斯境內目標，此舉屬於特朗普政府推動普京展開和談的一部分。

據報道，美國國防部禁止烏克蘭動用美制「陸軍戰術導彈系統」（Atacms）攻擊俄羅斯。兩名美國官員透露，烏克蘭曾至少一次提出動用 Atacms 打擊俄方目標，但遭到否決。根據五角大樓政策副國務卿柯比（Elbridge Colby）制定的「審查機制」，凡涉及美國長程武器，或是依賴美國情報及零件的歐洲武器，都須經審核後才能使用。

該機制同樣適用於英國的「暴風之影」（Storm Shadow）巡航導彈，因為其依賴美國提供的目標數據。消息指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）擁有最終批准權。Atacms 射程接近 305 公里，拜登政府去年 11 月已授權烏克蘭在北韓軍隊參戰後，使用該系統攻擊俄羅斯境內目標。

澤連斯基及特朗普早前再度會面。(Photo by Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

特朗普曾言反對美國武器攻擊俄境內

特朗普在今年 1 月就職前曾向《時代》雜誌表示，容許烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內是「錯誤的決定」。他說：「我非常反對把導彈射到俄羅斯境內，為何要這樣做？這只會令戰爭升級並變得更糟，不應該允許。」

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 表示，特朗普一再強調烏俄戰爭必須結束，目前美國對俄烏的軍事態勢沒有改變。

另有報道指，美國上月同意向烏克蘭提供新型武器，但條件是由歐洲國家出資購買。雖然特朗普表明美國「不尋求」提供能打擊莫斯科的遠程武器，但據悉美方已批准出售 3,350 枚「增程攻擊彈藥」（Erams）空射導彈，射程達 400 公里。