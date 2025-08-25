潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
俄烏戰爭｜拉夫羅夫指責歐洲領袖不希望烏克蘭和平 讚揚特朗普為終戰付出努力｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受美國《全國廣播公司》（NBC）訪問，指責歐洲多國領袖不希望烏克蘭實現和平，而他同時稱讚美國總統特朗普為終結戰事所作出的努力。他強調，俄羅斯及特朗普雙方都渴望和平，但認為歐洲自願聯盟的舉動反而阻撓了烏克蘭和平進程。
為討論俄烏戰事問題，俄總統普京跟拉夫羅夫在本月 15 日，曾到阿拉斯加跟特朗普會面，這是自 2015 年 9 月以來，首次有俄總統踏入美國領土；3 日之後，烏克蘭總統澤連斯基以及歐洲多國元首亦齊集華盛頓跟特朗普會晤。
拉夫羅夫在 NBC 訪問中指，俄羅斯跟特朗普都希望烏克蘭和平，不過拉夫羅夫認為，「對於（阿拉斯加）安克雷奇峰會的反應，以及這些歐洲代表聚集在華盛頓後的所作所為，都顯示他們根本不想要和平。」在阿拉斯加峰會，未有任何停火協議產生，不過特朗普事後已經明確表示，不會派地面部隊進駐烏克蘭。而在近幾日，歐洲多國領袖就承諾將安全保障納入和平協議內容。
對於俄軍近期繼續空襲烏克蘭，拉夫羅夫就被問到普京是否只是表面回應特朗普的和平建議。拉夫羅夫說，議員或任何媒體都無權判斷特朗普的動機，強調「我們尊重特朗普總統」，也有理由相信「特朗普總統也尊重普京」，因為兩者都在有捍衛各自的國家利益。拉夫羅夫重申，俄軍以軍事及軍工目標為主，否認攻擊學校、醫院、教堂在內的平民目標，「我們的情報掌握得很準確」，他並指控外界相關報道失實。
對於領土問題，拉夫羅夫表示，俄羅斯承認烏克蘭存在，但他同時指烏克蘭「必須讓人離開」，他意指 2014 年遭俄羅斯的烏克蘭克里米亞半島，以及俄烏戰爭中被俄軍一直佔領和控制的南部及東部，包括頓巴斯地區，認為要將這些地方劃為俄國一部份，並寫入和平協議中；「在克里米亞，人們選擇他們屬於俄羅斯文化。」
至於美國副總統萬斯亦在較早前的 NBC 節目中表示，認為俄羅斯表明願意結束戰事的立場值得認可，「他們認識到自己無法在基輔扶植一個傀儡政權，這原本是開戰初期的主要訴求。更重要的是，他們已經承認在烏克蘭領土完整方面會有某種安全保障。」但萬斯同時提醒各界，不要以為戰爭「一夜之間就會結束」。萬斯說，歷史上和平談判通常是「進兩步退一步」。萬斯說，對俄羅斯的制裁將會「按個別情況決定」，但他仍寄望美方努力能令澤連斯基與普京坐到談判桌前。
【報道】
