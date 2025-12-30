俄烏戰爭｜拉夫羅夫稱普京官邸遭烏方襲擊 將調整談判立場 澤連斯基：「典型俄羅斯謊言」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】俄羅斯外長拉夫羅夫（29 日）聲稱，烏克蘭在周日（28 日）深夜至周一（29 日）凌晨出動 91 架遠程攻擊無人機，恐襲聖彼得堡以南的諾夫哥羅德州總統官邸，莫斯科將會就今次事件重新評估俄烏和平談判的立場，並且已經計劃反擊。拉夫羅夫未有提交相關證據，亦未提及總統普京當時是否在官邸內。烏克蘭否認指控，總統澤連斯基就指說法是「典型的俄羅斯謊言」，斥責俄羅斯企圖破壞與美國為結束衝突所作出的外交努力。

特朗普：對消息感「非常生氣」

美國總統特朗普周日與澤連斯基在佛羅里達州海湖莊園會晤，他在會晤後再與普京通話。特朗普周一在莊園表示，普京有談及上述事件，自己對這個消息感到「非常生氣」。特朗普指，「現在正值敏感時期，時機不對」。當被問及是否有上述襲擊的證據時，特朗普說俄方講法可能不實，「我們會查清楚的。」

澤連斯基就批評，俄方的說法反映他們「不想結束這場戰爭」，又指他們擔心烏克蘭和美國的蹉商對俄方不利，因此捏造今次的「官邸襲擊」。澤連斯基並且警告，首都基輔的主要政府建築群很可能遭到攻擊，類似俄羅斯 9 月轟炸基輔市中心內閣部長辦公大樓的事件。

澤連斯基：美方表示會給予 15 年安全保障

對於烏美蹉商，澤連斯基表示東部頓巴斯地區的領土問題仍未解決，不過美國已表示會向烏克蘭提供了 15 年的「強而有力」安全保障。澤連斯基說，他真心希望這些保障能持續更長時間，「我告訴特朗普，我們希望考慮 30 年、40 年甚至 50 年的保障，這將是特朗普總統的一項歷史性決定。總統表示他會考慮此事。」澤連斯基並且說，美國國會和烏克蘭議會將就美國的承諾進行聯合投票。