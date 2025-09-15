俄烏戰爭｜教宗良十四世：由梵蒂岡調解並不現實 教廷維持中立不偏袒｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】教宗良十四世（Leo XIV）上任已經超過 4 個月。他近期接受天主教傳媒《Crux》專訪時被問及俄烏戰爭議題，他表示由梵蒂岡作為調解者並不現實。教宗強調，自從戰爭開始以來，教廷已經作出很大努力以維持一個非常中立的立場，不會偏袒任何一方。

良十四世認為，梵蒂岡呼籲和平的聲音，與作為調解者的角色，兩者截然不同。他提到已經多次呼籲，他要代表基督徒和抱着的善意人們重申「和平是唯一的答案」，各界經過多年的無謂殺戮，應該要醒覺到還有另一條路可以走。

「我對人性充滿信心」

至於調解者方面，良十四世指即使提出過可以在梵蒂岡或其他教會場地主持和談，他也非常清楚這會帶來甚麼影響。對於自己的言論被解讀為哪一方說話，他雖然覺得問題不大，但強調事實並非如此，而各方亦應該力促交戰雙方用其他方式解決分歧，他對此一直抱有希望，「我對人性充滿信心」，「我們仍要持續鼓勵人們關注更高的價值、真正的價值，這才是關鍵。」

批評貧富懸殊造成兩極化 點名馬斯克謀萬億美元薪酬

教宗亦在訪問中被問到世界兩極化（polarization）的問題。良十四世指，箇中原因是人類生命、家庭和社會價值喪失，並指這種現象在新冠疫情表露無遺。除此之外，良十四世認為貧富懸殊亦是非常重要的因素。他舉例指，60 年前的行政總裁工資，可能只是工人的 4 至 6 倍，但現時已經擴大至 600 倍，「昨天新聞說，Elon Musk 將成為世界第一位萬億美元富翁。這意味著什麼？這又是怎麼一回事？如果這成為唯一的價值，我們就會有大麻煩了……」

學習梵蒂岡外交定立 發現聯合國無法凝聚各方

回顧出任教宗超過 4 個月，他形容仍然有很大的學習空間，也深明這個工作讓他被推到世界領導人的層級，他要學習梵蒂岡在外交界的定位，以及如何發揮重要角色。縱然他多年來一直關注時事並嘗試保持消息靈通，但對近月學習的種種仍然感覺新鮮，「我學得很多，也感受到很大挑戰，但並不感到不堪重負。」不過他也提到，擔任教宗的過程中，跟一些國家元首和多邊組織作交流和訪問，同時發現很多人認為聯合國已經喪失了處理多邊議題的能力，無法凝聚各方。