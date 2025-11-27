宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
俄烏戰爭｜普京堅持烏克蘭必須割讓領土 才有可能達成任何協議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問吉爾吉斯，他向傳媒談及結束俄烏戰爭的和平計劃時表示，美國與烏克蘭及歐洲周日（23 日）在瑞士日內瓦商討的方案已經與莫斯科分享，認為美方在某些方面有考慮到俄方立場，這份草案綱要可以作為未來結束戰爭談判的基礎，但他堅稱烏克蘭必須割讓領土，任何協議才有可能達成。
強調獲得之領土須獲國際廣泛承認
普京表示，只有烏克蘭軍隊從目前由基輔控制的地區撤出，俄羅斯才會停止軍事行動，「如果烏克蘭軍隊撤出他們佔領的領土，我們將停止戰鬥。如果他們不撤出，我們將通過軍事手段實現我們的目標。」普京又重申烏克蘭領導層「不合法」的說法，如是者他不可能與基輔簽署到具有法律約束力的協議，他認為任何未來的解決方案，最重要是獲得更廣泛的國際承認：如果國際不承認俄方擁有的領土，當烏克蘭發動攻擊時，國際只會使這些行動為收復領土的行為。
美國特使威特科夫下周初前往俄羅斯
普京又證實，美國特使威特科夫（Steven Witkoff）將會在下星期初訪問俄羅斯，並駁斥了有關威特科夫在和平談判中偏袒莫斯科的指控，稱其為「無稽之談」。消息指，外媒上周透露的「28 點和平方案」內容，是由威特科夫以及普京助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）所擬，內容包括烏克蘭必須從領土東部的頓巴斯地區撤軍，讓俄方控制該地區。外媒並且報道，威特科夫在 10 月 14 日曾經跟烏沙科夫通話，通話中威特科夫向烏沙科夫「獻策」，指如果俄方想達成和平協議，建議普京應該致電特朗普，祝賀他達成加沙協議。
烏方：不會放棄領土
烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andrii Yermak）就表示，烏克蘭總統不會同意以割讓領土換取和平。他向美國雜誌《大西洋月刊》表示：「只要澤連斯基還是總統，就沒人應該指望我們會放棄領土。他不會簽署任何割讓領土的協議。」
【報道】
其他人也在看
3小時無限任飲放題！Mato Coffee Wine及La Paloma推西班牙斗羅河岸葡萄酒
西班牙中部的斗羅河岸（Ribera del Duero，簡稱RDD）以嚴峻氣候與高海拔葡萄園聞名，被譽為世界頂級紅酒產區之一。當地釀酒師以傳統手法與現代技藝融合，釀出結構飽滿、層次豐富的佳釀，備受國際酒評家推崇。為慶祝節日來臨，「斗羅河岸法定產區監管委員會」（Ribera del Duero Designation of Origin）特別聯同兩間香港餐廳 Mato Coffee Wine 與 La Paloma，推出期間限定主題活動，包括於Mato Coffee Wine的「3小時無限暢飲」優惠，以及於La Paloma以優惠價飲斗羅河岸佳釀搭配經典西班牙菜式。Yahoo Food ・ 20 分鐘前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 2 小時前
美國特使威特科夫曾建議俄羅斯如何向特朗普推介烏克蘭和平方案
【彭博】— 還處於加沙和平協議喜悅之中的美國總統特使史蒂夫·威特科夫上月與克里姆林宮一名高級官員通話，建議雙方針對烏克蘭問題共同制定類似計畫，並且俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁應該向美國總統特朗普提出。Bloomberg ・ 1 天前
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 16 小時前
高市早苗就「台灣有事」再解畫 說法含糊 外交部重申嚴肅要求收回錯誤言論
中日關係因日揆高市早苗的錯誤涉台言論而陷入緊張，美國總統特朗普日前跟中國國家主席習近平通電話後，隨即致電高市，用意惹外界猜測。特朗普周二在空軍一號專機開腔談到中美元首通話時，重申對話過程良好，又提到中方願買更多美國大豆，但始終沒說涉台問題。另一邊廂的高市早苗同樣就美日通話有否談及涉台言論「保持緘默」；她昨日跟在野黨領袖am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
幾內亞比索發生政變 軍方稱總統被捕
（法新社比索26日電） 西非國家幾內亞比索在大選進行3天之後，軍方今天宣布，已「全面掌控」國家，總統恩巴羅被逮捕，選舉程序停止、陸海空邊境關閉。他宣布，「全面中止選舉程序」，「停播所有媒體節目」，關閉陸空海邊境，並強制實施宵禁。法新社 ・ 1 天前
香港大埔惡火 李嘉誠、馬雲、雷軍等大咖捐款
據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。鉅亨網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐血排長龍 紅十字會輸血服務中心：目前血庫約有 8 至 10 日存量｜Yahoo
大埔宏福苑五級火持續一日，至今（27日）造成 55 死，72 人傷。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血。香港紅十字會輸血服務中心表示，目前中心血庫約有 8 至 10 日存量，血庫水平穩定。中心衷心感謝各位熱心市民前來捐血。中心呼籲市民先預約，以減省等候時間，令捐血流程更順暢。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。 兩董事一工程顧問被捕 宏福苑五級火災造成多人死傷。警方於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名建築工程公司男負責人，分別是涉事建築工程公司兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。 周四凌晨4時，鍾麗詒見記者時說，新界北總區重案組展開調查，除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方又發現一幢未被波及大廈，每層電梯大堂的窗戶外遭發泡膠包封。 鍾麗詒指出，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。 同日早上，重案組探員到新蒲崗一間寫字樓搜證，辦公室內的文件已經被查封；下午，探員押解一名黑布蒙頭、雙手反鎖的男子到元朗蝦尾新村一幢3層高村屋，在律師陪同下，被探員帶入屋調查。 探員其後再到停泊在信報財經新聞 ・ 5 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美特使下周訪俄商和平 克宮：不會在關鍵問題讓步！
烏克蘭表態願推進美方和平框架後，焦點轉向俄羅斯回應。據《CNBC》周三 (26 日) 報導，美國特使威特科夫預計下周前往莫斯科與俄羅斯總統普丁會面，商討美國支持的烏克蘭和平計畫。俄方雖稱樂見部分內容，但強調關鍵議題不會讓步。鉅亨網 ・ 1 天前
香港大埔五級惡火 75人遇難 施工為何採用竹鷹架？
香港大埔火災在焚燒十餘小時後已基本控制，至今造成 75 人遇難，這場五級火災也引發反思：老舊高樓火災為何如此致命？鉅亨網 ・ 3 小時前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 4 小時前