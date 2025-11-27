俄烏戰爭｜普京堅持烏克蘭必須割讓領土 才有可能達成任何協議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問吉爾吉斯，他向傳媒談及結束俄烏戰爭的和平計劃時表示，美國與烏克蘭及歐洲周日（23 日）在瑞士日內瓦商討的方案已經與莫斯科分享，認為美方在某些方面有考慮到俄方立場，這份草案綱要可以作為未來結束戰爭談判的基礎，但他堅稱烏克蘭必須割讓領土，任何協議才有可能達成。

強調獲得之領土須獲國際廣泛承認

普京表示，只有烏克蘭軍隊從目前由基輔控制的地區撤出，俄羅斯才會停止軍事行動，「如果烏克蘭軍隊撤出他們佔領的領土，我們將停止戰鬥。如果他們不撤出，我們將通過軍事手段實現我們的目標。」普京又重申烏克蘭領導層「不合法」的說法，如是者他不可能與基輔簽署到具有法律約束力的協議，他認為任何未來的解決方案，最重要是獲得更廣泛的國際承認：如果國際不承認俄方擁有的領土，當烏克蘭發動攻擊時，國際只會使這些行動為收復領土的行為。

美國特使威特科夫下周初前往俄羅斯

普京又證實，美國特使威特科夫（Steven Witkoff）將會在下星期初訪問俄羅斯，並駁斥了有關威特科夫在和平談判中偏袒莫斯科的指控，稱其為「無稽之談」。消息指，外媒上周透露的「28 點和平方案」內容，是由威特科夫以及普京助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）所擬，內容包括烏克蘭必須從領土東部的頓巴斯地區撤軍，讓俄方控制該地區。外媒並且報道，威特科夫在 10 月 14 日曾經跟烏沙科夫通話，通話中威特科夫向烏沙科夫「獻策」，指如果俄方想達成和平協議，建議普京應該致電特朗普，祝賀他達成加沙協議。

烏方：不會放棄領土

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andrii Yermak）就表示，烏克蘭總統不會同意以割讓領土換取和平。他向美國雜誌《大西洋月刊》表示：「只要澤連斯基還是總統，就沒人應該指望我們會放棄領土。他不會簽署任何割讓領土的協議。」

【報道】

The Guardian