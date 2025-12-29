俄烏戰爭｜會面澤連斯基 3 小時 特朗普：非常接近達成和平協議｜Yahoo

澤連斯基和特朗普在海湖莊園會面。（REUTERS/Jonathan Ernst）

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園，跟訪美的烏克蘭總統澤連斯基會面，討論俄烏問題。特朗普在長達 3 小時的會面後表示，和平協議「比以往任何時候都更接近」，不過承認仍然有「一兩個棘手」的問題仍未解決，包括東部頓巴斯地區的領土問題，以及俄烏戰爭應該如何結束。至於在會面之前，特朗普亦曾經跟俄羅斯總統普京通電話，特朗普在社交平台 Truth Social 表示，跟普京有良好和非常具成效的對話。

特朗普認為普京認真看待和平

特朗普指，結束戰爭的協議草案已接近「完成 95%」，他並指普京都希望「看到這一切發生」。不過他同時指，要明白俄羅斯現時不想停火，「你必須了解對方 (You have to understand the other side)」。當被問到普京是否認真對待和平時，特朗普就回應指「我認為他是認真的」；特朗普亦被問到何時可以結束戰事，他指可能要幾個星期，屆時就會知道結果。

廣告 廣告

特朗普在發言時又稱讚澤連斯基，指對方工作非常努力，「非常勇敢，他的人民也非常勇敢」，他並且說可能會在和平計劃進行投票之前，前往基輔向烏克蘭議會發表講話，身旁的澤連斯基就插話指「永遠歡迎你」。澤連斯基講話時，就多次感謝特朗普，並向他的美國團隊致敬，包括總統特使威特科夫和特朗普女婿庫什納。

Truth Social 截圖

俄：特朗普已仔細聽取評估

至於特朗普和普京的通話，克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuriy Ushakov）表示，特朗普已經「仔細聆聽」了俄羅斯對衝突的評估。烏沙科夫並說，雙方一致認為，烏克蘭和歐洲提出的停火只會延長戰鬥「並充滿新的敵對行動」。烏克蘭前外交官德魯茨卡（Maria Drutska）就認為，普京選擇先打電話給特朗普，是試圖「破壞事情」。

東部頓巴斯（Donbas）地區去向是目前俄烏問題的關鍵。俄方一直希望烏克蘭能夠交出其軍隊無法佔領，位於頓涅茨克（Donetsk）州北部的領土，讓這個地區由俄軍實際佔領，變成俄羅斯法定領土；澤連斯基的反建議是在這裡設立非軍事區，俄烏雙方同時從這個地區撤軍。如果莫斯科首先同意停火 60 至 90 天，該計劃可以提交全民公投。不過即使解決了領土問題，烏克蘭最終獲得甚麼形式的第三方防衛承諾仍然懸而未決。澤連斯基早前就表示，烏克蘭可以不加入北約作為讓步，以換取美、歐提供類似北約第五條的「集體防衛」安全保障。