俄烏戰爭｜澤連斯基同意不加入北約 換取美歐安全保障｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基表示，願意放棄烏克蘭加入北約的目標。澤連斯基指，烏克蘭從一開始就希望加入北約，並視其是真正的安全保障，「但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向」，他並指妥協方案是美國、歐洲以及加拿大等其他國家提供具有法律約束力的安全保障，類似於北約第五條的「集體防禦條款」，相信可以「防止俄羅斯再次入侵」。

澤連斯基周日（14 日）在柏林與美國特使威特科夫舉行了長達 5 個小時的會談，旨在結束與俄羅斯的戰爭。會談中，澤連斯基表示願意放棄烏克蘭加入北約的願望。

烏克蘭總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）表示，澤連斯基將在周一會談結束後發表進一步評論。他還補充說，官員目前正在審議相關文件草案。至於威特科夫就表示，他和美國總統的女婿庫什納與澤連斯基會面，為結束二戰以來歐洲最血腥的衝突做出了最新努力，並稱會談「取得了很大進展」，他未透露具體細節。

烏克蘭過往一直希望加入北約，甚至將這項訴求寫入國家憲法，今次澤連斯基的發言標誌着國家立場重大轉變。至於北約第五條的「集體防禦條款」，就是指當個別一個或多個北約締約國受到武裝攻擊，就被視作對北約全體締約國攻擊。