俄烏戰爭｜澤連斯基指美國欲於頓巴斯設自由經濟區 烏軍後撤 由誰管轄仍未知之數｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基表示，美國希望烏克蘭從頓巴斯（Donbas）地區撤軍，美國將會在由烏克蘭目前控制的區域建立一個「自由經濟區」或者「非軍事區」。不過澤連斯基表示，「他們自己也不知道」究竟由誰來管轄，他並且指如果無法保證俄羅斯軍隊不會在烏克蘭撤軍後直接接管該區域，這項計劃就不公平。

澤連斯基：領土讓步必須由烏克蘭人民投票決定

澤連斯基表示，如果規定一方軍隊必須撤退，而另一方軍隊卻留在原地，「那麼誰能阻止俄羅斯軍隊？誰又能阻止他們偽裝成平民，接管這個自由經濟區？這一切都非常嚴重。」他指烏克蘭未必會同意這個方案，如果要達成妥協，都必須是一個「公平的妥協」，並指如果烏克蘭同意這個方案，都需要舉行選舉或全民公投來批准，強調只有「烏克蘭人民」才能對領土讓步作出決定。

對於終戰計劃，澤連斯基指烏克蘭談判團隊已於週三（10 日）將修訂後的計劃送回華盛頓，領土問題和札波羅熱核電廠的控制權問題是目前剩餘的兩個癥結所在。澤連斯基表示這份計劃並非終極計劃，而是「我們對收到的內容作出的回應」，仍然會不斷改進和修改。

呂特：俄羅斯可能未來 5 年內再發動新戰爭

至於北約秘書長呂特（Mark Rutte）就指，如果俄羅斯總統普京在烏克蘭得逞，歐洲爆發戰爭將更可能成為現實，認為俄羅斯可能會在未來 5 年內再發動一場新的戰爭，規模「可能堪比我們的祖父母和曾祖父母經歷過的戰爭」。呂特警告，歐洲大陸對俄羅斯的威脅一直「過於放鬆警惕」，再次呼籲所有歐洲國家增加國防開支，「太多人認為時間站在我們這邊，事實並非如此。現在是採取行動的時候。」

The Guardian / BBC