俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭近日持續在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。

上周由美國傳媒洩露的「28 點方案」，是由俄羅斯總統普京特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）和美國特使威特科夫（Steven Witkoff）在上個月制訂。除了要求烏方從東部撤軍外，亦要求烏克蘭控制軍隊規模，承諾不加入北約等。方案內容一出，外界普遍認為美國偏袒俄羅斯。

稍後有詳細報道。