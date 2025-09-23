俄烏戰爭｜烏克蘭前議長被喬裝外賣員暗殺 分析：殺戮暗戰將持續數年｜Yahoo

2025年9月1日，人們在烏克蘭基輔獨立廣場參加Andriy Parubiy的追悼會。 REUTERS/Thomas Peter

【Yahoo 新聞報道】今年 8月30日，烏克蘭前國會議長安德列·帕魯比（Andriy Parubiy）在西部城市利沃夫（Lviv）被喬裝成外賣員的疑犯連開八槍暗殺，震驚烏克蘭政壇。據英國《衛報》報道，帕魯比被克里姆林宮視為 2014 年敖德薩衝突中造成數十名親俄人士死亡的其中一名肇事者，其名字曾出現在一份俄方「暗殺名單」上，俄羅斯境內近年亦發生連串暗殺事件。分析認為，俄烏雙方現時都在持續策劃暗殺行動，基輔一名消息人士認為，「這些殺戮或將持續數年」。

帕魯比為極右翼分子

事發在 8 月 30 日中午 11 時許，年約 50 歲的疑犯斯捷爾尼科夫（Mykhailo Stselnikov）喬裝成外賣員，潛伏在一條僻靜小街上，趁54 歲的帕魯比從公寓去健身房的路上，從身後靠近，用手槍連開八槍後逃去。

帕魯比是前國會議長，如今仍是議員，是烏克蘭極右翼分子，堅信烏克蘭需要擺脫一切俄羅斯的影響。2014 年烏克蘭獨立廣場革命期間，帕魯比組織示威者組成「自衛隊」，與防暴警對峙。被俄羅斯認為有份策動同年 5 月的敖德薩（烏克蘭南部城市）衝突，造成數十名親俄分子在敖德薩工會大廈火災中死亡。

2022 年曾被列俄方「暗殺名單」

烏克蘭獨立廣場革命勝利後，帕魯比出任烏克蘭安全委員會秘書，從此成為被俄羅斯針對對象。他曾在 2015 年受訪時指，烏克蘭情報部門得知俄羅斯策劃將他「綁架」帶到俄羅斯進行審判。

英國《衛報》引述消息指，2022 年俄烏戰爭爆發後，帕魯比的名字曾出現在據稱為俄羅斯的「暗殺名單」上，該名單上同時列出數十名烏克蘭知名人士。然而由於當時俄烏戰爭處於激烈階段，當局沒有資源為他提供人身安全保障。

烏克蘭前外交和軍事情報部門負責人瓦列裡·康德拉蒂克表示，俄羅斯暗殺任務由聯邦安全局（FSB）負責，再與其他機構分擔目標，「帕魯比是眾所周知的『克里姆林宮的敵人』，國家沒有為他配備保鏢是一個錯誤。」

「這僅僅是個開始」

英國《衛報》分析認為，帕魯比被暗殺事件是烏克蘭與俄羅斯近年一系列暗殺事件的其中一宗，是兩國交戰行動的其中一部分。今年3月，31歲的反俄運動活躍分子 Demyan Hanul 在敖德薩被槍殺，當地檢察官報告指，疑犯是為俄羅斯效力的人士；俄羅斯聯邦安全局（FSB）日前宣稱，破獲一宗謀殺未遂案，一名19歲烏克蘭少年假扮成「老婆婆」，試圖在一名俄羅斯軍工廠高層的汽車下安裝炸彈。

帕魯比案目前未有直接證據顯示俄方是幕後黑手，但帕魯比盟友均認為是俄羅斯指使。報道引述基輔一位安全部門消息人士指，即使前線的戰事停止，戰爭的陰影也注定會持續下去。 「想想有多少人需要復仇，有多少憤怒和狂怒，即使停火並達成協議，這些殺戮仍將持續數年，這僅僅是個開始。」

來源：the Guardian