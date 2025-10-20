俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。

烏方代表團料特朗普受普京影響

《路透社》引述兩名消息人士指，特朗普在幕後已促使澤連斯基放棄部分領土，向俄羅斯讓步。消息人士又形容，澤連斯基和特朗普在周五的會談氣氛緊張，烏克蘭代表團對此感到沮喪。特朗普在會見澤連斯基前，曾經在上周四（16 日）先跟俄羅斯總統普京傾電話兩小時，消息指烏方認為特朗普現時的立場，是因為受到週四與普京通話的影響。

特朗普曾在上周與普京通話後表示「甚有成效」，又指跟普京可能在未來兩週內在匈牙利布達佩斯會面。《華盛頓郵報》就報道，普京提出的領土交換方案是，烏克蘭要將頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）交給俄羅斯，以換取俄羅斯從扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）部分地區撤出。

特朗普稱領土切割已實際上發生

特朗普在周日（19 日）乘坐空軍一號專機時，向記者表示「讓它（烏克蘭）照現在這樣被切割」，又形容切割已經發生了，大可「就這樣保持現狀」，其他事容後再協商，現階段應該「回家，停止戰鬥，停止殺人」。被問及是否已告知澤連斯基，烏克蘭必須向俄羅斯交出整個頓巴斯地區，特朗普則否認。

特朗普日前與澤連斯基會晤後，曾經在社交媒體上表示會談「非常有趣，氣氛友好，但我告訴他，就像我強烈建議普京一樣，是時候停止殺戮，達成協議」。消息人士就指，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）是最積極敦促烏克蘭接受「領土交換」方案的人之一。

澤連斯基多次強調不割讓

頓巴斯由盧甘斯克和頓涅茨克東部地區組成，而頓巴斯部份地區自 2014 年以來已經被俄羅斯佔領。澤連斯基過往多次強調，不會割讓任何領土給俄羅斯，他曾經指烏克蘭人不會「將土地送給佔領者」，又指根據國家憲法規定，任何土地變更之前都必須舉行公投表決。他曾經指，如果撤出頓巴斯地區，烏方在該地設置的防禦工事及控制的土地等，將會成為俄羅斯下一次進攻的橋頭堡。消息人士則向《路透社》表示，如果放棄頓涅茨克和盧甘斯克，烏克蘭將形同「自殺」。

【報道】

The Guardian / Reuters / Washington Post