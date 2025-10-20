三號風球至少維持至周二下午 6 時
俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。
烏方代表團料特朗普受普京影響
《路透社》引述兩名消息人士指，特朗普在幕後已促使澤連斯基放棄部分領土，向俄羅斯讓步。消息人士又形容，澤連斯基和特朗普在周五的會談氣氛緊張，烏克蘭代表團對此感到沮喪。特朗普在會見澤連斯基前，曾經在上周四（16 日）先跟俄羅斯總統普京傾電話兩小時，消息指烏方認為特朗普現時的立場，是因為受到週四與普京通話的影響。
特朗普曾在上周與普京通話後表示「甚有成效」，又指跟普京可能在未來兩週內在匈牙利布達佩斯會面。《華盛頓郵報》就報道，普京提出的領土交換方案是，烏克蘭要將頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）交給俄羅斯，以換取俄羅斯從扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）部分地區撤出。
特朗普稱領土切割已實際上發生
特朗普在周日（19 日）乘坐空軍一號專機時，向記者表示「讓它（烏克蘭）照現在這樣被切割」，又形容切割已經發生了，大可「就這樣保持現狀」，其他事容後再協商，現階段應該「回家，停止戰鬥，停止殺人」。被問及是否已告知澤連斯基，烏克蘭必須向俄羅斯交出整個頓巴斯地區，特朗普則否認。
特朗普日前與澤連斯基會晤後，曾經在社交媒體上表示會談「非常有趣，氣氛友好，但我告訴他，就像我強烈建議普京一樣，是時候停止殺戮，達成協議」。消息人士就指，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）是最積極敦促烏克蘭接受「領土交換」方案的人之一。
澤連斯基多次強調不割讓
頓巴斯由盧甘斯克和頓涅茨克東部地區組成，而頓巴斯部份地區自 2014 年以來已經被俄羅斯佔領。澤連斯基過往多次強調，不會割讓任何領土給俄羅斯，他曾經指烏克蘭人不會「將土地送給佔領者」，又指根據國家憲法規定，任何土地變更之前都必須舉行公投表決。他曾經指，如果撤出頓巴斯地區，烏方在該地設置的防禦工事及控制的土地等，將會成為俄羅斯下一次進攻的橋頭堡。消息人士則向《路透社》表示，如果放棄頓涅茨克和盧甘斯克，烏克蘭將形同「自殺」。
【報道】
其他人也在看
澤連斯基希望以現有戰線凍結俄烏戰事 普京則索要全部頓涅茨克領土
【彭博】— 烏克蘭總統澤連斯基表示，在與俄羅斯展開和平談判之前，應該先沿著當前戰線位置凍結雙方戰事。與此同時，俄羅斯總統普京繼續要求烏克蘭割讓其東部的整個頓涅茨克地區。Bloomberg ・ 16 小時前
澤倫斯基：若受到邀請 願加入匈牙利普川會
（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，若受到邀請，願意與俄羅斯總統普丁、美國總統川普一起參加預計於匈牙利舉辦的峰會。澤倫斯基說：「如果我獲邀前往布達佩斯——如果那是一個三方會面，或像是穿梭外交一樣，川普總統分別與普丁及我會談——不論是哪一種形式，我們都會同意參加。」法新社 ・ 5 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
鄧健泓心臟檢驗報告出爐 精神過份緊張險出事
【on.cc東網專訊】已偕歌手太太石詠莉（Sukie）移民加拿大的藝人鄧健泓（Patrick）早前在社交網自爆，由今年7月開始感到心口持續刺痛，經家庭醫生轉介心臟專科後，接受心臟超聲波及灌注顯像檢查，加上見他面容憔悴，雙眼無神、眼圈又黑，其健康狀況一度令人擔心。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中美重啟談判前 特朗普列3要求
在重返談判桌之際特朗普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。鉅亨網 ・ 11 小時前
歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」
歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 16 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 1 天前
機場直擊｜貨機滑出跑道墮海 機場航班如常升降未受影響
【Now新聞台】赤鱲角機場凌晨發生嚴重事故，一架迪拜來港貨機降落時滑出跑道墮海，同時有機場地勤車墮海，隨後證實車內兩人死亡。本台記者黃穎芝早上8時身處機場客運大樓內，航班升降顯示屏所顯示的所有航班資訊一切正常，沒有出現延遲或取消，全部如常升降。 有旅客向記者表示，不擔心事故影響行程，相信機管局會迅速處理事件。受事故影響，北跑道要關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作，航班不受影響。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%
二手樓市持續疲弱，不少高位入市的半新樓盤成為蝕讓重災區。油塘「蝕讓之城」海傲灣再錄蝕讓成交，一個平台特色單位近日以416萬元易手，呎價僅15,758元。閱讀更多：woodis首輪75伙沽清 周末新盤交投按周升一倍｜YOHO MIDTOWN 5年蝕4% 跑贏大市近兩成跌幅柏瓏I、II撻訂比例達16%｜撻完再買第III期平過百萬？入手第III期注意事項！中原地產首席分區營業經理洪金興透露，是次成交單位為海傲灣1A座低層一個平台特色戶，實用面積264平方呎，連44平方呎平台，一房間隔，座向西南方，可享海景。原業主最初叫價450萬元，議價後減價34萬元（約8%），以416萬元成交，呎價僅15,758元，較入伙初期的2萬元平均呎價大幅下滑。持貨6年慘蝕251萬 貶值38%翻查土地註冊處資料，原業主於2019年6月以667萬元購入該單位，持貨6年後以416萬元賣出，帳面蝕讓251萬元離場，期內貶值38%近三年成交全蝕讓 最慘個案輸44%值得注意的是，海傲灣 過去3年的二手成交均錄得蝕讓，成為樓市「蝕讓之城」的代表。蝕幅介乎7%至44%不等，而蝕得最重的一宗為今年7月底成交的1B座31樓B室，實用面28Hse.com ・ 13 小時前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕
港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。 機電工程署：已要求作進一步調查am730 ・ 1 天前
近4年最大交易！阿里螞蟻「抄底」A級商辦 專家：港商辦租金有望觸底
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA) 與螞蟻集團上周五 (17 日) 宣布聯手斥資 66 億元人民幣收購香港銅鑼灣港島壹號中心 13 層商業辦公室，這宗交易是香港自 2021 年以來最大規模商辦成交案，不僅標誌著兩大科技巨頭在香港核心區的深度佈局，更顯現出香港 A 級商辦市場在調整期的結構性機會。鉅亨網 ・ 14 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
韓國新證券交易平台Nextrade呈爆炸式成長 盤前交易尤其受散戶追捧
【彭博】— 韓國成立僅數月的證券交易系統Nextrade迅速佔據該國2.4萬億美元股市成交量的近三分之一佔有率，凸顯對全天候交易的需求正在驅動市場的爆炸式成長。Bloomberg ・ 14 小時前
貴金屬市場「基礎崩塌」：資深交易商警告「紙白銀」危機正在爆發
隨著白銀價格近期飆升至多年高點，資深貴金屬交易商 Andy Schectman 發出嚴厲警告，他認為這不僅僅是市場價格的波動，而是 全球金屬市場根基的「崩塌」。鉅亨網 ・ 12 小時前
押注美股崩盤？韓國散戶砸1.3億美元 瘋買兩倍做多VIX ETF
隨著美國股市估值逼近歷史高位，韓國散戶投資者（俗稱「螞蟻」）正將目光投向一種高風險的新型交易：與美股「恐慌指數」VIX 掛鉤的槓桿化產品。這些投資者試圖對沖其在美股市場的大量部位，同時為潛在的市場拋售潮進行高槓桿押注。鉅亨網 ・ 12 小時前
【專家分析】美國細銀行業績都要睇實因為...
【Now財經台】美股業績期持續，今個星期輪到Netflix、Tesla、英特爾(Intel)及可口可樂(Coca-Cola)等派成績表外，亦有多家小型銀行放榜，市場焦點係咪繼續落喺地區性銀行嘅信貸問題？ 星展銀行(香港)的鄧威信認為，美國嘅銀行業績近期對市場帶來震盪，而投資者可能因為擔心地區性銀行壞帳，傾向沽貨避險，佢提醒，喺搞清楚壞帳係個別事件，還是整個行業都受影響前，投資者更應留意小型銀行嘅業績，以了解行業現時嘅情況。Wilson又話，科技股已累積唔少升幅，呢類公司嘅盈利要持續增長，先可以支撐到高估值，所以都要留意科技股業績。佢又提及，英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳日前話，集團晶片喺中國市佔率已由95%變為0%，其實只係比說話美國總統特朗普(Donald Trump)聽，希望佢知道美國放棄中國市場係唔明智。now.com 財經 ・ 14 小時前
廣交會興啲乜 中國筋膜按摩機器人替老外按摩大熱
第138屆廣交會首期展覽剛剛閉幕，據報在美中貿易戰環境下，營商環境面對不同挑戰，出口商在中國最大貿易展會上尋找美國以外市場，今季有參展商早已篤定「不會有美國訂單」，而且大批AI機器人進駐，現場愈來愈以似機器人智能大會，其中一部「筋膜按摩機器人」，更因老外試按按得舒適而成為話題，中國再憑「按摩」技術吸引外商目光Yahoo財經 ・ 12 小時前