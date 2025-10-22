專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
俄烏戰爭｜特朗普與普京匈牙利會談擱置 白宮：短期內沒有安排｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在匈牙利布達佩斯的會談擱置。白宮最新表示，目前沒有計劃讓美國總統與俄羅斯總統在短期內會面。至於特朗普就向記者說，他不想與普京進行「浪費時間的會議」。俄羅斯外長拉夫羅夫就表示，俄方的談判立場保持不變，「與阿拉斯加峰會期間達成的協議沒有改變。」至於烏克蘭及其歐洲盟友則繼續推動停火，但不要求基輔放棄任何領土。
上周四（16 日），特朗普跟普京曾經以電話通話兩小時。其後《華盛頓郵報》就報道，普京提出的領土交換方案是，烏克蘭要將頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）交給俄羅斯，以換取俄羅斯從扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）部分地區撤出。這是一個長期受到莫斯科爭取的重要防禦重點，但在基輔看來是通往烏克蘭中部的關鍵通道。
到了上周五（17 日），特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面。消息指，特朗普在會面期間提出了讓烏克蘭作出領土讓步的想法，但被烏克蘭拒絕。直到周日（19 日），特朗普就表示「頓涅茨克就該保持現狀」，變相否決了普京的領土交換方案。
烏克蘭與歐洲多國簽聲明 支持以目前戰線停火
至於在昨日（21 日），澤連斯基與英國、法國、德國、意大利及波蘭等 8 國歐洲領袖共同簽署聯合聲明，共同支持特朗普的呼籲，依目前戰線位置停火，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席柯斯塔也表示支持。儘管基輔表示尚未準備承認俄羅斯對其佔領區的吞併，但也表示願意接受現有前線的停火。這相當於默認俄方已經事實佔領了約五分之一的烏克蘭國土。
彭博：烏歐正制訂 12 點方案 特朗普做和平委員會主席
另外《彭博》報道指，烏克蘭及其歐洲盟友正著手制定一份 12 點停火方案，似乎是呼應了美國對加沙戰爭的「20 點方案」。12 點方案當中，會推舉特朗普出任和平委員會主席，由他監督方案落實。當雙方同意停火並承諾停止領土擴張後，雙方會交換戰俘，被俄方帶走的烏克蘭兒童亦可以返家。另外，烏克蘭會獲得安全保障和重建資金，以及獲得快速加入歐盟的機會。
對俄制裁方面，方案指西方國家同意逐步解除，前提是俄方撥款支持烏克蘭戰後重建，至於遭凍結的俄羅斯央行 3,000 億美元資產，亦會在俄方履行重建任務後歸還。如果俄羅斯再發動攻擊，將會回復制裁。
【報道】
