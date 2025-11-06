俄烏戰爭｜非洲逾千女性疑遭誘騙到武器工廠 為俄生產無人機 南非政府調查｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】俄烏戰爭持續，為填補勞動力短缺，俄羅斯近年從非洲多地招募年輕女性，聲稱可提供機票、住院及月薪600 美元（約 4,700 元）的待遇，實際上卻是誘騙她們到武器工廠生產無人機。外界估計已有超過 1000名來自非洲各地的女性被招募，南非政府月前已展開調查，並警告公民不要報名參加。

等待簽證近一年

現年 23 歲、來自南蘇丹的 Adau 憶述，她在 2023 年於 FB 南蘇丹教育部的官方專頁，看到一則由俄羅斯官方贊助的廣告，介紹名為「阿拉布加起點計劃」（Alabuga Start, 簡稱 AS）的招聘計劃，聲稱可提供物流、餐飲及酒店等職業培訓。

2023年6月衛星圖顯示俄羅斯阿拉布加經濟特區興建無人機製造廠 White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

她透過WhatsApp聯絡組織者，填寫申請表格 並在「想從事的領域」一項填寫塔式起重機操作員，想從事這項令她嚮往的職業。然而，該計劃實際上是以招聘為名，以非洲、拉丁美洲及東南亞的年輕女性為目標，疑用欺詐手段誘騙應徵者參與無人機生產。

Adau提交申請後，等待簽證近一年，最後在去年三月抵達俄羅斯，被送往 Alabuga 經濟特區。她最初三個月接受俄語課程，之後在七月開始工作，卻發現被分配到無人機工廠，且被逼簽署保密協議，不得向外透露工作內容。

化學物質灼傷皮膚

她被要求為無人機外殼上漆，所用化學物質令皮膚灼傷脫皮，「即使穿著保護衣，化學品仍滲透布料」。

除了面對健康風險，更有人身安全威脅。Adau抵俄後不久，當地於 4 月 2 日遭烏克蘭無人機襲擊，她所住的宿舍鄰近建築被擊中。當時天空出現無人機，大家開始奔跑，她事後才意識到，工廠是因生產軍用無人機而成為攻擊目標。

無人機已成為俄烏戰爭中的常用武器 (Photo by Oleksandr Oleksiienko/Kordon.Media/Global Images Ukraine via Getty Images)

遭沒收護照 辭職被剋扣工資

襲擊事件發生後，部分被招聘到當地的女性私自離開，管理人員一度沒收護照。Adau 最後提交辭職申請，被告知需要兩星期通知，期間仍要工作。雖然她最終回到南蘇丹，但原本每月應得 600 美元（約 4,700 元），實際僅獲六分之一，並被扣除住宿、語言課及交通費等各項開支。

她表示，許多女性因薪金遠低於承諾、難以負擔回程機票，被迫滯留當地。Adau 坦言，曾一度情緒崩潰，「無法相信自己竟然在協助製造奪去許多生命的武器」，並形容整段經歷是人生中最沉重的時刻之一。

南非網紅宣傳招聘計劃 涉人口販賣

近期，南非網紅因宣傳 AS 計劃節目而登上全球新聞頭條，他們被指控從事人口販賣活動。 BBC聯繫了涉事網紅以及負責將他們與節目聯繫起來的推廣方，但均未收到回應。

AS 計劃在南非被指控涉及從事人口販賣活動。外界估計，已有超過1,000名來自非洲各地的女性被招募到阿拉布加的武器工廠工作。今年8月，南非政府展開調查，並警告其公民不要報名參加。

該計劃回應 BBC 有關Adau 的經歷時指，員工薪酬按工作表現及紀律而定，所有員工均獲提供必要防護裝備。至於被指在招募過程中使用欺騙手段，該計劃否認，但未有否認部分員工參與製造無人機。

來源：BBC