俄烏戰爭 │歐盟聯同十國發聲明 ：國際邊界一定不可以透過武力改變

歐盟成員國元首本月初會面，以歐洲防衞為主題。 （歐盟委員會 Facebook 專頁）

歐盟主席連同烏克蘭在內的歐洲十國元首發表聯合聲明，表示團結一致祈求一個公平及永久的和平。各國強烈支持美國總統特朗普的立場 - 戰爭應立即停止，而現有的溝通渠道應作為談判的起點。俄羅斯總統普京近日提出烏克蘭放棄頓湼茨克以換取停火，特朗普則提出烏克蘭放棄頓巴斯。

制訂措施向俄羅斯施壓

聯署元首包括烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施紀賢、德國總理默茨、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克、葡萄牙總理科斯塔、挪威總理斯托爾、芬蘭總統斯圖布、丹麥首相弗雷澤里克森，以及歐盟主席馮德萊恩。聲明指出，他們堅持，國際邊界一定不可以透過武力改變。

聲明稱，各國團結一致祈求一個公平及永久的和平，這是烏克蘭人民應得的。俄羅斯的拖延戰術一再證明，受損的只有認真要求和平的烏克蘭，而普京則繼續選擇暴力與破壞。因此各國強調，烏克蘭必須在停火之前、停火期間及停火之後，盡可能保持處於一個最強的位置。「我們必須向俄羅斯的經濟及國防工業增加壓力，直至普京準備和談。」

普京及特朗普近日先後提出烏克蘭放棄頓湼茨克（Donetsk）和頓巴斯（Donbas），以換取停火。

聲明表示，各國正在制訂措施，充分利用俄羅斯被凍結主權資產的全部價值，確保烏克蘭獲得所需資源。各國元首會在本周稍後於歐盟高峰會會面，討論如何推展工作，進一步支援烏克蘭。

這份聲明發表的時間，就在普京與特朗普先後提出烏克蘭割讓領土以換取停火。《華盛頓郵報》周日（19 日）報道，普京在上周四（16 日）與特朗普電話通話中提出，烏克蘭必須放棄整個頓湼茨克土地的控制權，作為停火的條件。路透社昨日（20 日）則報道，特朗普上周五（17 日）在白宮與澤連斯基會面，要求他割讓頓巴斯。