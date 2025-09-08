俄烏戰爭，特朗普稱將與普京通話，指準備好對俄實施第二階段制裁。(AP)

俄羅斯空襲烏克蘭多地，首都基輔有民居及政府大樓被擊中受損，烏軍形容為戰事以來最大規模的無人機襲擊，烏克蘭政府呼籲加大對俄制裁。美國總統特朗普表示，已準備好向俄羅斯實施第二階段制裁，但未有交代詳情，他又說，很快將和俄羅斯總統普京通話，有信心一定能夠解決俄烏戰爭。

烏克蘭空軍指，俄羅斯在周日凌晨向烏克蘭發動805架無人機及發射13支導彈襲擊，烏方擊落大部分目標，但仍有9支導彈及56架無人機落入烏克蘭37個地點，另外亦有8處地方被擊落的殘骸打中。總統澤連斯基再次批評俄方延長戰事，他認為必須落實「自願聯盟」，過去周四在巴黎達成的協議強化烏克蘭防空能力，相信外界只要有政治意願，就可迫使俄羅斯停止殺戮。

貝森特促歐洲對俄加大施壓

美國財長貝森特接受全國廣播公司訪問時表示，特朗普政府準備加大對俄羅斯的施壓，如果歐洲亦都介入，向購買俄羅斯石油的國家實施更多制裁及徵收二級關稅，俄羅斯經濟將全面崩潰，將迫使普京坐到談判桌。若果美歐聯手，將出現一場究竟是烏克蘭軍隊能堅持幾耐，抑或俄羅斯經濟能堅持幾耐的競賽。

特朗普政府早前以印度購買俄羅斯石油為由，向印度加徵關稅，總稅率倍增至50%，但未有向中國及俄羅斯實施新制裁。





原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/俄烏戰爭-特朗普稱將與普京通話-指準備好對俄實施第二階段制裁/596892?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral