俄烏戰爭，特朗普：若俄烏未能停火將對俄實施經濟制裁。(AP)

美國總統特朗普表示，若俄羅斯與烏克蘭未能就結束俄烏戰事達成協議，美國將發動「經濟戰」，對有關國家實施嚴厲經濟制裁。

特朗普周二在白宮出席內閣會議期間對記者表示：「我考慮中的措施非常嚴厲，若是要實施的話，但我希望衝突結束，這不是世界大戰，但會是經濟戰，經濟戰將會很糟糕，對俄羅斯而言將很糟糕，我不想這情況發生。」特朗普又說，他雖然現時與澤連斯基關係良好，但對方在事件中也不是完全無辜，他願意採取對俄或烏克蘭來說、成本高昂的強硬關稅措施來實現和平。

拉夫羅夫：俄烏領袖會談議程尚未制定。(普京。AP)

拉夫羅夫：俄烏領袖會談議程尚未制定

目前，特朗普正推動俄烏領袖舉行直接會談。不過，俄羅斯外長拉夫羅夫回應說，有關會談的議程尚未制定，顯示外交突破仍存變數。市場分析認為，若美國對俄羅斯施加新一輪經濟制裁，石油與天然氣出口恐受限制，將加劇全球能源供應緊張，推升國際油價。俄羅斯同時為全球小麥、肥料及鎳等大宗商品的重要供應國，若出口受阻，可能引發相關品項價格上漲，進一步推高通膨壓力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/俄烏戰爭-特朗普-若俄烏未能停火將對俄實施經濟制裁/593258?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral