宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
俄烏與加薩戰爭推升需求 全球百大軍火商營收創紀錄
（法新社斯德哥爾摩30日電） 斯德哥爾摩國際和平研究所研究員指出，全球百大軍火製造商銷售額去年達到創紀錄的6790億美元，俄烏與加薩戰爭推升軍火需求的同時，生產問題也阻礙了交付進度。
此一數字較前一年增加5.9%，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的最新報告，在2015至2024年間，全球百大軍火商營收成長了26%。
SIPRI軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）在聲明中表示：「製造商抓住了高需求帶來的商機，全球軍火銷售額去年達到SIPRI有紀錄以來的最高水準。」
參與相同計畫的研究員李卡爾（Jade Guiberteau Ricard）說：「軍火銷售的成長動能主要來自歐洲地區，但除了亞洲與大洋洲之外，所有地區都有所增長。」
李卡爾指出，歐洲需求增加與俄烏戰爭及「歐洲國家感受到俄羅斯威脅」有關。 根據SIPRI，烏克蘭對武器的需求，以及支持烏克蘭的國家為補充庫存而採購更多武器，使全球軍火需求持續上升。
李卡爾補充說，許多歐洲國家如今希望擴充並現代化軍隊，「將進一步推升市場需求」。
●供應瓶頸
全球百大軍火商中，有39家總部位於美國，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）及諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）。
美國軍火商總收入在2024年達3340億美元，成長3.8%，約占全球百大軍火企業總收入的一半。
研究執筆人指出，美國主導的多項關鍵軍事計畫正面臨預算超支與進度落後等問題，包括F-35戰機和哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦。
此外，全球百大軍火企業中的26家歐洲軍火商總收入成長13%，達到1510億美元。
捷克斯洛伐克集團（Czechoslovak Group）營收激增193%，在全球百大軍火商中增幅最大，達到36億美元。這家公司受益於為烏克蘭提供火砲彈藥的「捷克彈藥倡議」（Czech Ammunition Initiative）。
然而，根據SIPRI，歐洲軍火商在回應需求激增方面也遭遇困難，取得原料變得愈來愈具挑戰性。
研究作者提到，在2022年前，空中巴士（Airbus）與法國發動機大廠賽峰（Safran）有半數鈦金屬來自俄羅斯，如今被迫尋找新供應商。
法國泰雷斯集團（Thales）與德國萊茵金屬（Rheinmetall）等企業警告，中國對關鍵礦物的出口管制，恐導致其在重組供應鏈時面臨成本上升問題。
俄羅斯技術國家集團（Rostec）和聯合造船公司（United Shipbuilding Corporation）兩家俄國企業也名列全球百大軍火商，收入合計成長23%，達到312億美元。
研究也指出，俄國軍工產業正努力招募人才，「以支撐其維持戰事目標所需的生產速度」。 ●以色列武器依然搶手
亞洲與大洋洲地區是唯一整體營收下滑的區域，這個地區的23家公司合計收入萎縮1.2%至1300億美元。
研究指出，亞洲各地情況不盡相同，整體營收下降主因中國軍火商收入大幅減少所致。
SIPRI高級研究員田楠（Nan Tian）在聲明中說：「一連串的中國武器採購貪腐指控，導致2024年主要軍火合約遭到延誤或取消。這將為中國軍隊現代化計畫增添不確定性。」
相較之下，受到歐洲需求驅動，日本與韓國武器製造商營收則可見增長。
而中東地區有9家公司進入全球百大軍火企業，收入合計達310億美元。3家以色列軍火公司營收占其中一半以上，收入合計成長16%，達到162億美元。
SIPRI研究員卡林（Zubaida Karim）說，儘管外界對以色列在加薩採取軍事行動的不滿情緒日益增加，但這幾乎不影響各國對購買以色列武器的興趣。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
據報鄭家純家族洽售部分瑰麗酒店資產
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)主席鄭家純的代表已與一些公司接洽，商討出售瑰麗酒店(Rosewood Hotel Group)旗下部分資產的可能性。AASTOCKS ・ 3 小時前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 5 小時前
現貨白銀價格再創紀錄新高 受到多重利好因素支撐
【彭博】— 現貨白銀價格升至歷史新高，突破今年10月倫敦市場歷史性擠倉期創下的紀錄。Bloomberg ・ 2 天前
《大行》大摩：過往DRAM提價小米(01810.HK)智能手機毛利率仍可擴張
摩根士丹利發表研究報告指，市場普遍預期當記憶體成本上升時，智能手機毛利率將面臨下行壓力，然而翻查過往數據，在2016至2017年、2019至2021年及2022至2023年周期中，當DRAM價格呈上升趨勢時，小米(01810.HK)的智能手機毛利率實際上仍錄得擴張，相信是由於集團的成本轉嫁機制有效，加上顯著成本上升推動產品漲價，若趨勢逆轉時高產品售價配合低成本，亦可觸發企業利潤率復甦。 大摩又指，小米的產品結構升級及持續推進的高端化策略亦是推動毛利率長期正面的因素之一，展望未來，若記憶體成本增長步入持續較長的超級周期，預測智能手機毛利率將面臨持續下行壓力。但若周期提前逆轉，仍相信智能手機毛利率可迎來復甦，給予小米「增持」評級，目標價為62元。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
本週操盤筆記：美股迎關鍵數據週！「三數據」決定12月走勢
美股在經歷自 4 月以來最大回檔後，本週反彈走穩，市場情緒隨美國聯準會 (Fed)12 月降息預期升溫而改善。然而，投資人警告，人工智慧(AI) 獲利前景與經濟數據的不確定性，將在接下來一週左右時間牽動股市走勢。鉅亨網 ・ 17 小時前
ANTA 擬斥資收購德國運動品牌 PUMA，劍指全球體育市場版圖
全球運動服飾市場或正醞釀一場關鍵變局。來自中國、早已穩坐行業頭排的 ANTA，據報是正研究收購德國運動品牌 PUMA 的潛在競投者之一。這一步進取的佈局，背後是 ANTA 希望迅速收歸一個重量級歐洲品牌，並大幅拉伸其在西方市場版圖的戰略野心。HYPEBEAST ・ 4 小時前
避險情緒濃+鮑爾辭職謠言！比特幣今早一度崩逾5% 分析師：恐下探測試8萬美元關卡
加密貨幣市場在今 (1) 日亞洲早盤交易時段再度上演大跳水，全球最大加密貨幣比特幣(BTC) 盤中一度跌破 8.7 萬美元，日內跌幅一度超過 5%，以太幣 (鉅亨網 ・ 3 小時前
金價連番破頂 明年底衝4980
翻查世界黃金協會（WGC）最新數據，各國央行囤金熱潮仍未減退，央行及投資者大手掃貨推高國際金價，黃金年內已創出50次歷史新高。信報財經新聞 ・ 10 小時前
郭思治：阿里(09988.HK)長期增長路徑清晰 大消費平台戰略升級成效顯現
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市已開始步入12月份之上旬，經過近週之一輪反彈後，恒指已成功重越100天線(約在25,731點左近)及10天線(約在25,854點左近)。但由於動力不足，故未能再進一步推升。而從走勢上看，由於恒指目前已漸升離11月21日之低位25,178點，故技術上該已初呈回穩之訊號。只是大市一直反覆拉鋸於26,000點左近，暫未見有較明確之方向，但只要稍後買盤略作主動，恒指該可望在12月上旬候機上試20天線(約在26,162點左近)及50天線。一旦見突破，該表示12月份之大市將有機會扭轉成先低而後高，惟一切仍需視乎資金之入市態度而定。 阿里-W(09988.HK)最新9月份季度業績清晰展現其長期增長路徑，特別是在電商及大消費平台的戰略轉型上，已見初步成效。集團收入按年增長5%，若剔除已處置業務，增幅達15%；其中，中國電商業務收入上升16%，客戶管理收入增長10%。即時零售業務表現尤其亮眼，收入飆升60%，單位經濟效益顯著改善，反映核心業務穩健，戰略佈局有序落地。 阿里持續推進「用戶為先」戰略，將淘天集團、餓了麼及飛豬整合為中國電商事業群，從傳統電商平台升級為綜合AASTOCKS ・ 5 小時前
內地製造業連縮8個月 未脫困
內地製造業活動連續8個月處收縮區。國家統計局公布，11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2，較10月回升0.2個百分點，但低於市場預期的49.4；非製造業商務活動指數降至49.5，按月下降0.6個百分點，遜於市場預期的50。信報財經新聞 ・ 12 小時前
歐洲股市今年跑贏美股 在全球20強榜單中罕見占據半壁江山
【彭博】--Bloomberg ・ 4 小時前
內地11月非製造業 PMI 降至49.5遜預期
內地非製造業活動陷收縮,國家統計局公布,11月份非製造業商務活動指數降至49.5,比上月下降0.6個百分點,遜於市場預期的50。分行業看,建築業商務活動指數為49.6,比上月升0.5個百分點;服務業商務活動指數為49.5,比上月下降0.7個百分點。從服務業行業看,鐵路運輸、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間;房地產、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點。新訂單指數為45.7,比上月下降0.3個百分點,表明非製造業市場需求回落。分行業看,建築業新訂單指數為46.1,比上月升0.2個百分點;服務業新訂單指數為45.6,比上月下降0.4個百分點。銷售價格指數為49.1,比上月升1.3個百分點,仍低於臨界點,表明非製造業銷售價格總體水平降幅收窄。分行業看,建築業銷售價格指數為48.4,與上月持平;服務業銷售價格指數為49.2,比上月升1.5個百分點。業務活動預期指數為56.2,比上月升0.1個百分點,表明多數非製造業企業對市場發展保持樂觀。分行業看,建築業業務活動預期指數為57.9,比上月升1.9個百分點;服務業業務活動預期指數為55.9,比上月下降0.2個百分點。11infocast ・ 18 小時前
人行：穩定幣具洗錢詐騙風險
據中國人民銀行官方網站，人行及相關部門日前召開「打擊虛擬貨幣交易炒作」的工作協調機制會議，指出受多種因素影響，近期虛擬貨幣投資炒作有所抬頭，相關違規活動時有發生，風險防控正面臨新形勢及新挑戰，當局將堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。信報財經新聞 ・ 10 小時前
AI狂潮引爆記憶體晶片需求！韓半導體出口飆172.6億美元 寫下史上最強11月紀錄
受半導體和汽車需求旺盛推動，南韓 11 月出口表現依舊穩健。在全球貿易保護主義浪潮下，這一態勢為決策官員提供了信心支撐。 根據南韓產業通商資源部今 (1) 日發佈的數據顯示，經工作日差異調整後，11 月出口額年增 13.3%，10 月年增率則為 14%，未調整的出口額則年增 8鉅亨網 ・ 6 小時前
亨得利(03389)獲主席每股0.14元提全購擬保留上市地位 今復牌
亨得利(03389.HK)宣布，公司主要股東、主席、執行董事和行政總裁張泳麟實益擁有的君雅有限公司，以每股0.14元提出無條件現金全面收購，收購價較股份最後交易日(11月25日)收市價0.125元溢價12%，倘要約獲全面接納，要約人應付現金總代價將約為3.2億元。股份申請今早復牌。要約股東將有上佳機會，以相對於股份交易價來說屬於溢價的價錢變現全部或部分投資。由於要約人擬保留公司在聯交所的上市地位，且無意行使任何強制收購全部股份之權利，要約亦為要約股東提供靈活性，可選擇保留於公司的部分股權，以參與公司在未來的增長，並受惠於集團未來的增長及發展。 (ST)infocast ・ 7 小時前
男裝龍頭業績停滯 海瀾之家拓海外求破局
中國「男裝一哥」海瀾之家近年業績放緩，公司計劃集資力攻海外，並已向港交所遞交上市申請 重點： 劉智恒 在電視廣告主宰服裝銷售的年代，憑超強明星代言人，加上一句「男人的衣櫃」的廣告，內地男裝品牌海瀾之家集團股份有限公司（600398.HK）曾在服裝銷售上一馬平川，成為男士服裝的龍頭。 據弗若斯特沙利文數據，按收入計算，去年海瀾之家是全球第二大男裝品牌，於中國的男裝市場份額達5.6%，超過後面四名對手的總和，是唯一的男裝品牌年收入突破百億元人民幣（下同）。 早在內地A股上市的海瀾之家，近日就向港交所遞交上市申請。公司去年收入超過201億元，賺近22億元，今年上半年的盈利約15.9億元。 公司業務分為四大類，分別是自主品牌運營、國際品牌授權及代理、團購定制及京東奧萊等。自家品牌包括主打男裝的「海瀾之家」、專攻女裝的「OVV」、潮流品牌「黑鯨」，以及嬰童品牌「英氏」。 高峰市值逾千億 海瀾之家由周建平於1988年創立，當年他帶著30萬元，承包江蘇江陰市新橋第三精毛紡廠，開展其服裝之路。 公司的轉搌點在2002年，當年周建平到日本考察，深深被當地服裝品牌豐富的種類、低廉的價格、以及量販式的自助選The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 7 小時前
《港股》恒指半日升209點 阿里漲3% 手機及商品股抽高
內地11月官方製造業及非製造業PMI均遜市場預期，港股早市造好，恒指高開86點後升幅擴大，曾升320見26,179點，半日升209點或0.8%，報26,068點；國指升58點或0.6%，報9,188點；恒生科技指數升55點或1%，報5,654點。大市半日成交總額1,149.75億元。 美團(03690.HK)第三季轉虧符預期，券商普遍料公司外賣業務上季虧損達最高峰，但同時關注到店競爭或再起，美團股價跌1.5%報101元。其他科技股方面，阿里(09988.HK)升3.3%報156.5元，網易(09999.HK)升2.2%，騰訊(00700.HK)、京東(09618.HK)、百度(09888.HK)及快手(01024.HK)升0.8%至1.3%，嗶哩嗶哩(09626.HK)跌0.2%。此外，東方甄選(01797.HK)及網易雲音樂(09899.HK)升7.7%及5.6%，京東健康(06618.HK)、新東方(09901.HK)及心動(02400.HK)升3%至3.3%，美圖(01357.HK)及金山雲(03896.HK)跌4.1%及4.2%。 手機部件股上漲，舜宇(02382.HK)及藍思AASTOCKS ・ 2 小時前
《半日速報》恆指半日收報26,068點 升209點; 恆生科技指數半日收報5,654點 升55點 阿里巴巴升逾3% 新奧能源、中國黃金國際、安能物流、環球新材國際創新高
恆指半日收26,068點，升209點或0.8%。恆生科技指數報5,654點，升55點或1.0%。國指升58點或0.6%，報9,188點。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收156.5元，上升3.3%； 小米集團(01810.HK) 收40.2元，下跌2%； 美團(03690.HK) 收101元，下跌1.5%； 騰訊(00700.HK) 收616.5元，上升0.8%； 建行(00939.HK) 收8.17元，無升跌； 異動恆指及國指成份股: 舜宇(02382.HK) 收67.4元，上升6.1%； 紫金礦業(02899.HK) 收32.24元，上升5%； 京東健康(06618.HK) 收63.1元，上升3.3%； 新東方(09901.HK) 收41.58元，上升3.2%； 新奧能源(02688.HK) 收71.85元，上升1.3%，創新高； 異動綜合中小型股: 中興(00763.HK) 收35.08元，上升11.6%； 中國黃金國際(02099.HK) 收161.1元，上升8.4%，創新高； 安能物流(09956.HK) 收11.69元，上升1.2%，創新高； 環球新材國際AASTOCKS ・ 3 小時前
江西銅(00358.HK)向SolGold Plc提非約束性現金要約
江西銅業股份(00358.HK)公布，11月23日及28日，公司向倫敦上市公司SolGold Plc提交兩項非約束性現金要約，擬以每股26便士收購SolGold Plc全部股權。收購事宜仍處於非正式要約階段。目前，兩項要約均已被SolGold Plc董事會拒絕。公司後續是否會提出正式要約尚存在不確定性。 目前，公司持有SolGold Plc約3.65億股，佔其股本12.19%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
800萬顆枕頭撐起營收 亞朵迎來豐收年
受惠零售業務表現強勁，酒店營運商亞朵預期2025全年收入將增長35%，高於年初預測的25%增幅 重點： 陽歌 對亞朵生活控股有限公司（ATAT.US）而言，2025年的成長故事要從一顆枕頭說起。 這家高端酒店營運商於上周公布第三季業績時表示，預期今年全年營收將增長35%，較年初預測的25%增幅大幅上調。推動這一增長的主要動力來自公司的零售業務，該業務讓住客可透過亞朵的線上商城購買房間內所使用的各類產品。其中表現尤為出色的是寢具產品，包括枕頭在內的床品銷售成績亮眼，成為零售業務增長的主要帶動來源。 投資者普遍受到公司最新財報的鼓舞，帶動亞朵股價在上周公布業績後的五個交易日內上漲8.5%。分析師對該公司同樣評價正面，目前追蹤該股的19名分析師全數給予「買入」或「強烈買入」評級。在中國經濟放緩前景不明朗的背景下，這樣的一致看好可說相當罕見。 亞朵亦未能完全免受經濟放緩影響，旗下平均可出租客房收入（RevPAR）在第三季再度按季錄得下滑。RevPAR是業界最受關注的核心指標，結合房價與入住率表現。2023年受疫情後「報復性旅遊」浪潮推動，亞朵及其同業的RevPAR曾錄得強勁增長，但自去年起已開The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 小時前