俄爭取澳洲國會附近建新使館 澳洲高等法院判敗訴

（法新社雪梨12日電） 俄羅斯政府爭取在距離澳洲國會不到1公里處建新的大使館，澳洲高等法院今天判決俄方敗訴。
俄羅斯2008年支付近300萬澳元（約新台幣6100萬元）後，獲得一塊距離澳洲國會約400公尺的土地99年租約。然而澳洲國會2023年通過一項法律擋下這項建案，租約也被撤銷。
時任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳洲政府從坎培拉情報單位獲得「非常明確的安全建議」，指出「俄羅斯新建大使館如此接近國會大廈將帶來的風險」。
此舉使得兩國纏訟約兩年，俄方律師主張這項法律違憲。
澳洲高等法院今天判定這項法律有效，但澳洲政府也必須向俄羅斯支付賠償金。
中國出手！點名德國幫忙撤銷荷蘭對安世半導體「沒收令」
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」

剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
美國政府停擺危機近尾聲 川普喜稱「大勝利」

（法新社華盛頓11日電） 隨著結束美國史上最長政府停擺的方案即將付諸最終表決，總統川普今天已自行宣布勝利，但這份協議已導致他的對手民主黨人內部產生激烈爭執。眾議院定於明天對一項支出法案進行表決，以解決持續6週的僵局，此前有8名民主黨參議員於昨天在參議院倒戈，站到了川普的共和黨一邊。
美國政府停擺危機近尾聲 川普喜稱「大勝利」
大法官憂退還關稅可行性 小企老闆反駁：就像退稅一樣不難

據《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國最高法院正審理特朗普關稅合法性，部分大法官質疑若判違法需退還關稅會很繁雜。但美國進口商反駁，海關文件清楚記載每筆關稅細項，退款應該很簡單。
大法官憂退還關稅可行性 小企老闆反駁：就像退稅一樣不難
據《CNBC》周二 (11 日) 報導，美國最高法院正審理特朗普關稅合法性，部分大法官質疑若判違法需退還關稅會很繁雜。但美國進口商反駁，海關文件清楚記載每筆關稅細項，退款應該很簡單。鉅亨網 ・ 11 小時前
俄羅斯警告任何一方都不應質疑千島群島領土歸屬
俄國外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）因為久未公開露面，引發外界臆測，據報導他與俄國總統普丁關係破裂。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天面對媒體時，法新社記者問及關於拉夫羅夫與普丁關係破裂的傳言。
俄國外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果

【Yahoo新聞報道】政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人今日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
史上最長停擺結束後 華爾街將迎「數據洪災」：經濟統計延宕數月且品質堪憂

美國史上最長的政府關門事件看來即將告一段落，但其造成的連鎖反應與問題並未終止。
史上最長停擺結束後 華爾街將迎「數據洪災」：經濟統計延宕數月且品質堪憂
美國史上最長的政府關門事件看來即將告一段落，但其造成的連鎖反應與問題並未終止。鉅亨網 ・ 23 小時前
捷克政權更替 將卸任外長示警新政府恐減少援烏
日本考慮軍事介入台海？首相高市早苗談「中國攻台」引爆外交風波

日本首相高市早苗表示，若中國武力攻台可能構成日本「生存威脅事態」，引發中國強烈抗議與外交緊張。此言論牽動日本安全政策轉向，也使中日關係再度敏感。本文解析事件背景、法理依據與地緣政治影響。
日本考慮軍事介入台海？首相高市早苗談「中國攻台」引爆外交風波
日本首相高市早苗表示，若中國武力攻台可能構成日本「生存威脅事態」，引發中國強烈抗議與外交緊張。此言論牽動日本安全政策轉向，也使中日關係再度敏感。本文解析事件背景、法理依據與地緣政治影響。鉅亨網 ・ 23 小時前
日官房長:已就高市早苗涉台言論向中方說明 日方在台灣問題立場沒變
兩國首都相繼發生爆炸案 印巴局勢有升級之虞

Security officials at the site of an explosion in New Delhi, on Nov.4%，為近一個月來的最低水平。根據知情印度官員透露，這輛汽車周一在新德里起火，車內人員是一名克什米爾居民。官員表示，警方正在調查嫌疑人是否為自殺式襲擊者。他們還表示，印度政府已要求負責反恐調查的機構對此事展開調查。由於細節尚未公開，這些官員要求匿名。記者向印度內政部發送的電子郵件尚未得到回覆。伊斯蘭堡在周二的聲明中表示，已下令對該事件展開調查，並「誓言將肇事者繩之以法」。原文標題Explosions in India, Pakistan 24 Hours Apart Raise Tensions (3)\--聯合報導 Khalid Qayum、Alex Gabriel Simon、Michelle Jamrisko.
兩國首都相繼發生爆炸案 印巴局勢有升級之虞
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款

【彭博】-- 中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，這是打擊規避資本管制的跨境交易更廣泛舉措的一部分。北京和深圳等六個地方稅務部門周二發布幾乎相同的聲明指出，發現部分居民存在取得境外收入未申報繳稅疑點，稅務機關對其進行提示提醒和政策輔導後，已經補充申報境外所得並依法補繳稅款。聲明還稱，稅務部門根據稅收大數據分析線索才有此發現。最新的進展表明，中國政府並未放鬆追繳境外交易的稅收，並防範規避資本管制的行為。隨著土地出售收入枯竭、中央又壓降地方政府隱性債務，政府尋求更多稅收來源以縮小創紀錄的預算赤字。這些稅務部門的聲明還提及一些未申報境外收入的居民。廈門一位姓富的居民必須補繳稅款和滯納金近700萬元人民幣（約98.35萬美元）。四川一位李姓居民得支付近670萬元人民幣。政府記錄顯示，在這次追繳稅收前，地方政府3月末也採取過類似的協同行動。原文標題China Deploys 'Big Data' in Crackdown on Overseas Trading IncomeMore stories like this are available on bloomberg.
中國多地稅務部門運用「大數據」追繳居民未申報海外收入的税款
美國落實「特習會」協議 正式將出口管制穿透性規則推遲一年

【彭博】— 特朗普政府落實了其在最新美中貿易休戰協議中的又一項關鍵讓步，正式推遲實施旨在打擊向被制裁實體控股的公司出口的管制新規。
美國落實「特習會」協議 正式將出口管制穿透性規則推遲一年
【彭博】— 特朗普政府落實了其在最新美中貿易休戰協議中的又一項關鍵讓步，正式推遲實施旨在打擊向被制裁實體控股的公司出口的管制新規。Bloomberg ・ 1 天前
[深度] 民主黨對共和黨似在以退為進 為中期選舉謀取道義優勢
特朗普稱贊成參議院通過結束政府停擺協議

美國總統特朗普周一表示，他支持參議院正在審議的結束政府停擺的協議。 該項由部分民主黨人和共和黨人協商達成的法案正在參議院推進。特朗普在橢圓形辦公室指出，他表示支持該協議。任何旨在為政府提供資金並結束目前已持續41日的政府停擺的法案，都需經特朗普簽署才能生效。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
特朗普稱贊成參議院通過結束政府停擺協議
美國總統特朗普周一表示，他支持參議院正在審議的結束政府停擺的協議。 該項由部分民主黨人和共和黨人協商達成的法案正在參議院推進。特朗普在橢圓形辦公室指出，他表示支持該協議。任何旨在為政府提供資金並結束目前已持續41日的政府停擺的法案，都需經特朗普簽署才能生效。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
FBI局長上周秘密出訪中國 磋商芬太尼與執法合作
路透引述兩名知情人士報導，10 月底川習會後，美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾在上周秘密訪問中國，磋商芬太尼以及執法合作等議題。 消息知情人士表示，巴特爾 11 月 7 日密訪北京，8 日與中國官員磋商，僅停留一日。此次高級別會談旨在解決跨境毒品問題，並加強兩國執法機構間鉅亨網 ・ 1 天前
歐盟據報擬強制排除華為中興設備 外交部:礙技術進步和經濟發展損人不利己
歐盟委員會據報正考慮強制歐盟成員國逐步從電信網絡中，剔除華為和中興通訊(00763.HK)的設備。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應有關提問時指，個別國家強行移除中國電信企業的優質安全設備，不僅遲滯自身技術發展進程，還造成巨額經濟損失。將經貿問題泛安全化、政治化，將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。中方敦促歐盟，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。林劍強調，中國企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出積極貢獻。在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反市場原則和公平競爭規則。(ST)infocast ・ 20 小時前