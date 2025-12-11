宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉
（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一度暫時關閉。
國防部在Telegram發布聲明指出，遭俄軍防空部隊「攔截並擊落」的無人機中，有32架是飛向莫斯科。
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座機場全數一度暫停運作。聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）則表示接收改道航班。
在烏克蘭方面，波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官表示，俄國於夜間攻擊當地能源設施，引發火災。
烏克蘭國營天然氣運營商執行長上週受訪時對法新社表示，該國或將迎來自2022年2月俄軍發動攻勢以來最艱困的冬季。
烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）執行長柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）指出，今年的攻擊發生得更早且強度更高，加劇了影響。
根據法新社分析烏克蘭空軍統計，近幾個月來，俄國對烏克蘭發射的無人機及飛彈數量創下新高。
烏克蘭及其盟友持續力促終結歐洲自二戰以來死傷最慘重衝突的方案，基輔官員昨天告訴法新社，已向華府提交更新後的提案。（編譯：陳政一）
