俄羅斯再空襲烏克蘭 3死

（法新社基輔28日電） 烏克蘭當局今天表示，俄羅斯對烏克蘭多地發動新一波空擊，造成3人死亡，多人受傷。

根據烏克蘭當局的說法，俄羅斯昨夜襲擊烏克蘭各地，導致至少12人喪生，包括5名在火車上遭無人機攻擊的乘客，幾小時後俄國又發動新的攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾說，俄方的轟炸行動破壞了和平努力，並敦促盟友加強施壓莫斯科當局，以結束這場戰爭。

基輔州軍事管理機構負責人卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在社群平台Telegram發文表示：「在比洛霍羅德卡社區（Bilogorodska），我們的兩名同胞—一男一女—因這次攻擊喪生。」

烏克蘭國家警察稍晚發聲明表示，這兩名罹難者是夫妻，他們的4歲孩子在攻擊中受傷，另外還有3人受傷。

中部地區第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）也遭到無人機攻擊，造成一名46歲男子喪生，5人受傷，其中一人傷勢嚴重。

俄烏談判代表上週在阿拉伯聯合大公國舉行由美國居中斡旋的會談，以期結束衝突，但在那之後，致命攻擊仍持續發生，許多烏克蘭人也在嚴寒中因停電苦撐。

澤倫斯基表示，下一輪談判預計2月1日舉行。