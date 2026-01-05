俄羅斯加強空襲 烏克蘭指基輔今年首現平民傷亡

（法新社基輔4日電） 烏克蘭當局今天表示，俄羅斯夜間空襲基輔及其周邊地區造成2人死亡，此前全國曾發布空襲警報。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，有1人在首都基輔市喪生。

基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在Telegram表示，俄羅斯同時也襲擊基輔州的城鎮與村莊，破壞房屋與關鍵基礎設施，並在首都西南的法斯蒂夫（Fastiv）造成1名70多歲男子喪生。

俄羅斯最近持續加強對烏克蘭的攻擊力道，與此同時，基輔及其盟友正尋求敲定一項由美國斡旋的和平計劃，以期結束二戰以來歐洲最致命的衝突。