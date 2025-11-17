俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

（法新社莫斯科17日電） 俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏克蘭東部再奪下3座村莊。法新社報導，這是俄軍在烏東緩慢推進中的最新進展。

根據俄羅斯國防部，俄軍已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（ Dnipropetrovsk）奪下蓋伊（Gai）、在頓內茨克州（Donetsk）攻占普拉托諾夫卡（Platonivka）、在哈爾科夫州（ Kharkiv）奪得德沃里昌斯凱（Dvorichanske）。

法新社無法查證這些說法。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏東大片地區已遭摧毀，數百萬人被迫離家，並造成數萬人死亡。

目前最激烈的戰鬥集中在重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的爭奪上，烏克蘭方面已承認有數百名俄軍進入該市。

美國總統川普試圖促成俄烏達成和平協議的努力已陷入停滯，因為莫斯科拒絕停火，也不願在領土問題上讓步。