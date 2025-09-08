俄羅斯大規模空襲烏克蘭 川普：對情勢很不高興

（法新社華盛頓7日電） 俄羅斯對烏克蘭發動迄今最大規模空襲，造成4人喪生，並引燃基輔政府大樓。美國總統川普今天對此表示「不高興」。

川普在被問及俄羅斯這波攻勢時告訴媒體：「我不高興，對整個情勢都不高興。」

他補充說：「我並不樂見那裡發生的事。」

根據烏克蘭空軍的數據，6日深夜至7日凌晨期間，俄對烏發動了至少810架無人機和13枚飛彈，創下新高紀錄。