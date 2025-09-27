俄羅斯威脅下 北約北海軍演展示嚇阻力

（法新社北海26日電） 北大西洋公約組織（NATO）本週在北海進行大規模軍演，展示軍事實力，強化嚇阻力。在此同時，據稱俄羅斯在其東翼試探聯盟防禦能力。

正值與莫斯科關係高度緊張之際，北約行動代號「海神之擊25-3」（Neptune Strike 25-3）的海軍操演22日在北海（North Sea）登場，以美軍福特號（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群為首的北約聯軍艦隊展開演練，直至26日結束。

廣告 廣告

根據法新社記者現場採訪，在世界最大航艦福特號上，F-18戰機整齊排列，周圍伴隨著20艘軍艦，以及來自13個國家的約1萬名官兵。

福特號24日航行於公海上，四周有美軍驅逐艦以及法國與丹麥巡防艦護航。F-35與F-18戰機在E-2「鷹眼」（Hawkeye）預警機後方以菱形編隊飛行，既展示性能，也測試彼此協同能力。

福特號航艦打擊群指揮官蘭濟洛塔少將（Rear Admiral Paul Lanzilotta）表示：「我們安撫盟友，至於對手或其他人…我們作為一個群體、一個團隊，建立起戰略嚇阻。」

法國以巡防艦「布列塔尼號」（Bretagne）參與演習，該艦能執行反潛與防空任務。艦長西蒙（Nicolas Simon）表示：「這場演習結合來自3個不同海域的13個北約成員國，是整合北約全部力量並進行高層次訓練的一種方式。」

模擬空襲、艦艇登檢以及兩棲登陸，也都是這次演習展現聯盟實力與協同能力的方法之一。

至於演習針對的威脅，軍方未明確點名。

在演習登場的前一天，德國國防部表示，一架俄羅斯偵察機在波羅的海以「極低高度」3度飛越德國「漢堡號」（Hamburg）巡防艦。國防部發言人表示：「我們認為這種行為不專業，也缺乏合作精神。」