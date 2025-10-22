俄羅斯官員：仍在為普丁川普峰會做準備

（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普丁召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。同日烏克蘭空軍表示，俄軍夜間以28枚飛彈及405架無人機攻擊烏國。

川普（Donald Trump）與普丁（Vladimir Putin）8月在阿拉斯加舉行峰會，但未能替俄烏戰爭達成任何和平協議。上週川普宣布，計劃與普丁在匈牙利首都布達佩斯舉行第2輪會談，但昨天川普又稱擱置相關計畫，說他不想開一場「浪費時間」的會議。

被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普丁總統。」

國營的塔斯社（TASS）則引述俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，峰會籌備工作仍在持續進行。但雷雅布可夫未進一步說明。

烏克蘭戰爭持續近4年，俄方拒絕停火，讓川普愈來愈不滿，而他至今也未能說服普丁放棄其強硬訴求。