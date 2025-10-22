不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
俄羅斯官員：仍在為普丁川普峰會做準備
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普丁召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。同日烏克蘭空軍表示，俄軍夜間以28枚飛彈及405架無人機攻擊烏國。
川普（Donald Trump）與普丁（Vladimir Putin）8月在阿拉斯加舉行峰會，但未能替俄烏戰爭達成任何和平協議。上週川普宣布，計劃與普丁在匈牙利首都布達佩斯舉行第2輪會談，但昨天川普又稱擱置相關計畫，說他不想開一場「浪費時間」的會議。
被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普丁總統。」
國營的塔斯社（TASS）則引述俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，峰會籌備工作仍在持續進行。但雷雅布可夫未進一步說明。
烏克蘭戰爭持續近4年，俄方拒絕停火，讓川普愈來愈不滿，而他至今也未能說服普丁放棄其強硬訴求。
美官員：川普近期無意與普丁會面
（法新社華盛頓21日電） 美國官員今天表示，美國總統川普近期並無與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的計畫；此前川普曾說，雙方將於兩週內在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會面。一名川普政府官員匿名表示：「國務卿與（俄國）外長無需進一步面對面會談，川普總統短期內也沒有與普丁會面的計畫。」法新社 ・ 1 天前
不想「浪費時間」 川普不見普丁了
（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天表示，他已擱置與俄羅斯總統普丁在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。記者問及為何取消與普丁的會面時，川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」法新社 ・ 16 小時前
俄烏戰爭｜歐盟聯同十國發聲明 ：國際邊界一定不可以透過武力改變｜Yahoo
歐盟主席連同烏克蘭在內的歐洲十國元首發表聯合聲明，表示團結一致祈求一個公平及永久的和平。各國強烈支持美國總統特朗普的立場 - 戰爭應立即停止，而現有的溝通渠道應作為談判的起點。俄羅斯總統普京近日提出烏克蘭放棄頓湼茨克以換取停火，特朗普則提出烏克蘭放棄頓巴斯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美財長放話將重手制裁俄羅斯 痛批普丁不誠實坦率
（法新社華盛頓22日電） 美國財長貝森特今天表示，總統川普決定擴大制裁俄羅斯，將是美國對俄國實施過的最大規模制裁之一。貝森特之後接受「福斯財經新聞網」（Fox Business）訪問時指出：「這將是美國對俄羅斯聯邦實施過的最大規模制裁之一。」法新社 ・ 1 小時前
金價連挫兩日 亞股走勢分歧
（法新社香港22日電） 金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。法新社 ・ 12 小時前
哈瑪斯再歸還2人質遺體
（法新社耶路撒冷22日電） 以色列軍方今天表示，昨天從加薩交還的兩具人質遺體，身分已確認為札爾曼諾維奇（Aryeh Zalmanovich）與阿達爾（Tamir Adar）。雖然20名生還人質按時獲釋，哈瑪斯方面表示，由於超過兩年的戰爭摧毀了整個加薩地區，找尋遺體面臨後勤困難，導致未能按時完成遺體交還。法新社 ・ 15 小時前
77歲長期病患老翁感染基孔肯雅熱 併發多個器官衰竭亡
【Now新聞台】一名77歲有長期病患老翁感染基孔肯雅熱，併發多個器官衰竭病逝，是首宗基孔肯雅熱死亡個案。衞生防護中心稱，該名77歲老翁上周由內地回港，出現發燒、關節痛及皮疹，到私家醫院求醫，入院接受治療，其後病情惡化，轉送律敦治醫院深切治療部，臨床診斷為基孔肯雅熱，併發多個器官衰竭，周三情況轉差病逝。中心指，由基孔肯雅熱引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，但長者、幼童、孕婦及長期病患者感染後，較大機會引起併發症，呼籲高危人士出現病徵後應盡快求醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
Amazon優惠｜Arlo Pro 5S 安全攝影機半價勁減！2K 全景+彩色夜視
家中安全絕對不能將就！想讓自己外出時更安心，只需花點小工夫，Arlo Pro 5S 安全攝影機擁有2K 全景畫質，無論白天還是黑夜，彩色夜視技術都能清晰捕捉每一個細節，自然守護力滿分。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Tesla 發佈第三季車輛安全報告，Autopilot 駕駛安全性顯著提升
Tesla 最近發布了 2025 年第三季度的車輛安全報告，報告顯示，在使用 Autopilot 技術的駕駛情 […]TechRitual ・ 5 小時前
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 1 天前
川普預期與中國達成良好協議
（法新社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他下週出席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，預期與中國國家主席習近平達成「良好」貿易協議，但也示警說，外界矚目的這場會談仍有可能取消。川普19日表示雙方將會見面，而且他預計明年初造訪中國，「行程大致已經排定」。法新社 ・ 1 天前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 17 小時前
台灣利率市場：10年券利率續回升 關注央行總裁周四談話；短率鬆動
【彭博】-- 避險情緒支撐美國國債，各年期美債殖利率隔夜齊跌。但是台灣債市歷經銀行買盤推低利率後，10年期殖利率連兩日回升，周三小幅收高在1.245%。市場觀望央行總裁楊金龍周四上午赴立法院報告的談話內容。 * 據央行已送交立法院的書面報告，央行重申對於2026年經濟成長力道「溫和」且通膨放緩的看法 * 台灣央行：預期2026年美國對等關稅影響發酵 台灣經濟轉為溫和成長 * 台灣央行2025年上半年淨買匯132.Bloomberg ・ 16 小時前
白俄和喬治亞記者獲沙卡洛夫獎 兩人對抗不公入獄
（法新社史特拉斯堡22日電） 歐洲議會今天宣布，表彰對人權和思想自由做出貢獻的「沙卡洛夫獎」要頒給入獄的喬治亞記者阿馬格洛別利與波蘭裔白俄羅斯記者波佐布特，並稱他們是「爭取自由」象徵。設立於1988年的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒給個人或組織，表彰為人權或民主所做的貢獻，今年預計12月16日舉行頒獎典禮。法新社 ・ 8 小時前
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。Yahoo新聞 ・ 1 天前
市場憂經濟前景 歐洲股市多收跌
（法新社倫敦22日電） 受美中貿易不確定性及企業財報疲弱影響，市場對經濟前景的疑慮再起，歐洲主要股市今天多收跌。倫敦FTSE 100指數上漲88.01點或0.93%，收報9515.00點。法新社 ・ 6 小時前
莫迪與川普通話談貿易 印美尋求修復關係
（法新社新德里22日電） 印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。川普昨天在白宮舉行的印度排燈節（Diwali）慶祝儀式上點燭時告訴記者，他已與莫迪通過電話。法新社 ・ 8 小時前
歐洲央行副行長Guindos稱當前利率水平合適
【彭博】-- 歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，他對當前的借貸成本水平感到滿意。「歐洲央行目前的利率水平是合適的，」他周三在巴塞羅那表示。歐洲央行官員將於周四進入10月30日議息會議前的為期一周的靜默期。市場普遍預計，決策者將在此次會議上維持存款利率在2%不變。由於通膨穩定在歐洲央行2%的目標附近，市場和經濟學家還預計，央行在12月的今年最後一次議息會議上也不會採取行動。Guindos重申了歐洲央行的立場，指出利率決定是基於數據逐次會議做出。他還表示，「通膨前景向好」，消費者物價成長前景的風險均衡。原文標題ECB’s Guindos Says Current Interest-Rate Levels Are AdequateMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
泰前總理貝東塔辭為泰黨黨魁 家族政治王朝恐終結
（法新社曼谷22日電） 泰國前總理貝東塔今天宣布辭去為泰黨黨魁職務，這可能標誌著欽那瓦家族數十年政治王朝的終結。欽那瓦瓦家族20年來一直是泰國親軍方、親王室菁英的主要對手，這些菁英認為該家族民粹主義式的政治風格是對傳統社會秩序的威脅。法新社 ・ 16 小時前
范斯訪問以色列 強調解除哈瑪斯武裝重建加薩
（法新社耶路撒冷22日電） 美國副總統范斯今天警告，解除哈瑪斯武裝，並為加薩帶來和平的未來，將是一項艱鉅任務。范斯表示：「我們面前有一項非常艱難的任務，既要解除哈瑪斯（Hamas）武裝、又要重建加薩，不只要改善加薩民眾的生活，也要確保哈瑪斯不再對我們的盟友以色列構成威脅。」法新社 ・ 10 小時前