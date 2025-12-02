俄羅斯官方宣稱 占領烏東波克羅夫斯克等兩大據點

（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯今天表示，其軍隊已占領烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）以及東北部的沃爾臣斯克（Vovchansk）。

烏克蘭試圖在由美國主導的和談中爭取美國支持，但是克里姆林宮在社群平台（Telegram）宣布的此一戰果，讓烏克蘭在結束戰爭的艱難談判中面臨更大壓力。

波克羅夫斯克是頓內茨克（Donetsk）地區鐵公路樞紐，戰前約有6萬居民。近幾個月來，當地一直是俄羅斯軍隊猛烈攻擊的目標。

烏克蘭上個月增派包括特種部隊在內的援軍，試圖抵禦俄軍攻擊，但數百名俄羅斯士兵已成功滲透當地。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天視察處指揮所，聽取參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）關於解放俄羅斯稱為紅軍城（Krasnoarmeysk）的波克羅夫斯克，以及沃爾臣斯克兩座城市的報告。

俄羅斯國防部發布一段影片，內容據稱是俄軍士兵在波克羅夫斯克市中心廣場升起國旗。

如果俄軍這項戰果得到證實，烏軍前線補給將更為複雜，俄軍也恐獲得利於向北與向西推進的跳板，附近一處烏軍駐地亦面臨被包圍風險。

沃爾臣斯克位於哈爾科夫（Kharkiv）州，自2024年5月以來飽受戰火蹂躪。俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）稱攻占沃爾臣斯克是「邁向勝利的重要一步」。