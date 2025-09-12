俄羅斯實施「外國代理人新規」 書商憂誤中紅線 敏感書籍封裝包膠 貼警示字句｜Yahoo

俄羅斯聖彼得堡，自 8 月起陸續有書店在部分書籍貼上「外國代理人」標籤，圖為「Podpisnye Izdaniya」書店的書架。 ( Photo by Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】俄羅斯 9 月 1 日起實施新法規，被列為「外國代理人」的人士不得參與教育活動，或製作「供未成年人使用的信息產品」。法規未有明令禁止出版被列為「外國代理人」人士的書籍，卻引起出版業界憂慮誤中紅線，聖彼得堡有書店近日因應新法例，在部分書籍貼上「外國代理人」標籤，再以透明膠膜封裝。

經理：法律充滿「不可預測的陷阱」

在聖彼得堡一家名為「Vo Ves Golos」的書店，在部分書籍貼上印有「本材料（信息）由外國代理人製作，或涉及外國代理人活動」字句的標籤。書店經理 Elena Neshcheret形容，目前法律充滿「不可預測的陷阱」。

她解釋，書店除了要遵守有關印刷品的規定，還要兼顧文化及貿易領域的法例，令工作變得更複雜。書店現時每月需三至四次，安排專門人手處理相關書籍的標籤和封裝。她坦言，目前暫時未有人因售賣有標示的書籍而被罰，但業界正處於緊張觀望狀態。

亦有書商選擇在法例生效前，先行減價清貨，以免承擔風險。俄羅斯書業工會警告，出售「外國代理人」著作風險甚高，書店可能面對當局突擊檢查。

流亡小說家批當局壓制異見

被點名的作家中，包括小說家 Dmitry Glukhovsky，他曾在 2023 年因「散播虛假信息」判囚 8 年，他未有出席審訊，目前身在海外。Dmitry Glukhovsky 批評當局措施是逐步壓制異見的一環，目的是將批評戰爭、總統普京或政府政策的人士，排除在公共討論之外，並貼上「賤民」（pariahs）標籤。

俄方則聲稱，外國代理人法是保護社會免受外部敵對干預的必要措施。

來源：Straits Times