俄羅斯將中國「高爾夫球車」改造成遙控戰爭機器人

俄羅斯軍隊最近將中國製造的全地形車（ATV）轉換為遙控作戰平台，這一舉措是由俄羅斯東部的第36近衛混合武裝軍團進行的，目的是將 Desertcross 1000-3 的多用途車輛改裝成遙控作戰系統。這些改裝的系統在2024年10月初被報導出來，並已在烏克蘭戰爭的前線進行操作。這些車輛的設計旨在通過自動化危險角色，如鋪設光纖通信電纜，來減少部隊的暴露風險。

這些經過改裝的全地形車使用了商業可用的元件和3D列印部件，使部隊能夠遠程控制它們，從而最小化因炮火、無人機或小型武器火力造成的傷亡風險。信號部隊在前線建立通信線時非常脆弱，改裝後的全地形車旨在通過遠程控制來減輕這一風險，能夠在不同地形上鋪設多達五公里的光纖電纜。

透過部署改裝的 Desertcross 平台，俄羅斯軍隊希望在減少前線暴露和物流瓶頸的同時，保持安全的網絡連接。儘管 Desertcross 1000-3 最初並不打算用於戰爭，這一款車輛最初被定位為休閒越野車和商業多用途車輛，由山東Odes工業公司製造，擁有72馬力的汽油引擎、50升的油箱、916公斤的自重及約300公斤的載貨能力。

根據俄羅斯的報導，該國在2023年購買了數千輛 Desertcross。這些車輛因其價格實惠、供應充足及適應性強，成為一個在平衡成本與作戰需求上掙扎的軍隊的經濟有效選擇。實際上，這些車輛不僅用於後勤角色，還在對烏克蘭陣地的攻擊行動中發揮作用。據一些國防報導，這些全地形車已經裝配了如 PKM 機槍、NSV 或 Kord 重機槍和 AGS-17 榴彈發射器等武器，某些單位甚至加裝了防無人機的裝備，如網或籠，以防範空中攻擊。

俄羅斯的這一改裝項目突顯出其對即興創新的依賴，這些遙控系統是由現成的電子設備組裝而成，並進一步強化了3D列印部件。操作員可以在安全距離內監控這些車輛，將其視為在高風險區域幾乎是一次性資產。俄羅斯軍隊正在利用這些車輛進行通信、補給和戰鬥，以幫助保護士兵，同時應對重大的傷亡。

對於俄羅斯而言，Desertcross 的轉換既是一種務實的適應，也是其脆弱性的一個表現。這些車輛在降低專業部隊的暴露風險和為前線行動提供靈活支援方面起到了積極作用，但它們依然輕巧無裝甲，非常容易受到烏克蘭無人機、炮火和小型武器的摧毀。這一舉措突顯了烏克蘭戰爭如何模糊了民用技術與軍事硬件之間的界限，各軍隊在尋求應對工業壓力和戰場緊迫性的同時，努力尋找經濟有效的解決方案。

