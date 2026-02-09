俄羅斯展示新型高機動性及精準打擊的多管火箭系統

在 2026 年的世界防務展上，俄羅斯展示了其新型多管火箭系統，即 Sarma 300 毫米多管火箭系統。這款高機動性和精確度的系統在沙特阿拉伯的 Riyadh 展會上亮相。目前，該武器正在俄羅斯軍隊的特種軍事行動區進行測試。報導指出，該武器與 Supercam S350 無人機一同展示，該無人機設計用於目標偵察和目標指示，並配備 Planshet-A 火炮火控自動化系統。

Sarma 多管火箭系統安裝在 8×8 輪式軍用卡車底盤上，強調其速度、道路機動性和快速重新部署的能力。與更重的履帶系統不同，這種配置使發射器能夠迅速移動、發射及重新定位，從而減少受到反火力打擊的脆弱性。該發射器可攜帶六枚 300 毫米火箭，並由一小組人員在設計用於防護碎片和小型武器火力的裝甲艙內操作。

廣告 廣告

Sarma 系統的一個關鍵特點是其現代火控架構。自動化的目標鎖定、導航和發射準備系統旨在縮短反應時間並提高準確度，相比於舊有的蘇聯時代火箭炮，Sarma 在這方面有顯著的提升。俄方消息表示，Sarma 能夠使用一系列現有及未來的 300 毫米彈藥，包括高爆和導引火箭。報導的最大射程約為 120 公里，並且正在開發更長射程的彈藥。

從作戰角度來看，Sarma 反映了俄羅斯火炮學說向更高精度、存活能力和機動性的轉變。傳統的多管火箭系統強調集中火力和大規模轟炸，而 Sarma 則被呈現為一種能夠進行較少但更精確打擊的系統，同時減少其人員的暴露。俄羅斯防務工業代表也將該系統宣傳為一個經濟實惠的替代品，特別是在中東及其他地區的出口市場中。

整體來看，Sarma 300 毫米多管火箭系統代表了一種進化而非革命性的發展。其重要性在於將既有的火箭口徑與提升的機動性、自動化和人員保護相結合，顯示出俄羅斯意圖將其遠程火力能力適應現代戰場條件和國際市場需求。該系統設計用於在戰場前沿位置運作，其減輕的重量和緊湊的結構旨在支持發射後的快速重新定位，從而減少暴露於反火力的風險。

俄媒報導指出，Sarma 預計將在 2026 年以有限數量服役，可能會在作戰區域內運用，補充而非取代更重的 Tornado-S 單位。俄方分析人士將 Sarma 描述為潛在的對手，尤其在機動性和精確火力方面與美國的 HIMARS 相抗衡，儘管直接性能比較結果不一，且依賴於特定火箭和戰場條件。

推薦閱讀